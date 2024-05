Supervivientes 2024 no deja indiferente a nadie. Los fans del programa estrella de Telecinco han estado pendientes durante toda la semana a la posible no continuidad de Aurah Ruiz, que sufrió un percance por el que tuvo que ser evacuada al hospital de la isla tras una dura caída.

Fue en la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' cuando Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda desvelaron el estado de salud actual de la participante. El programa compartía varias imágenes sobre la evacuación de Aurah, que se cayó durante una prueba y gritaba del dolor que sentía mientras estaba siendo trasladada al centro médico. "Estoy muchísimo mejor, fue un susto terrible, una caída brutal que no me esperaba para nada. Me siento mal hasta que no me diga el doctor que puedo seguir porque quiero luchar hasta el final", confesó la participante nerviosa al no conocer su futuro en Honduras.

Después de la conexión con Aurah Ruiz, la presentadora comenzó a leer el comunicado emitido por el equipo médico. "Tras comprobar que la contusión que sufrió no presenta ninguna repercusión y viendo la gran respuesta al tratamiento, la concursante puede regresar a la playa. Seguirá con el tratamiento y hasta consolidar su mejoría no efecturará las pruebas hasta que medicamente sea aconsejable", afirmaba Barneda confirmando la continuidad de Aurah en el programa.

"Quiero hacer las pruebas"

El plató y la propia participante saltaron de alegría al conocer la decisión médica, aunque la propia Aurah no estaba completamente satisfecha. "Quiero hacer las pruebas, quiero recuperarme totalmente. Estoy dispuesta a llegar a la final, a terminar con lo que empecé y estoy contenta con el resultado que me han dado", afirmaba la pareja de Jesé Rodríguez.

Sin embargo, el regreso de Aurah a las playas de Honduras no fue un camino de rosas. Y es que la concursante había sido nominada de forma directa por un robo que había cometido anteriormente. "Entiendo que estemos, lo tenemos que asumir", analizó. Por último, Aurah también tuvo un rifirrafe con Rubén, que le acusó de haber estado tonteando con él. "Te has inventado todo lo que has dicho, lo único que me interesa es la falta de respeto hacia mi familia. Eres un mentiroso, soy una mujer casada, con hijos", concluyó Aurah.