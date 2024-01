'TardeAR' ha comenzado la semana haciéndose eco de la polémica que ha suscitado el cartel de la Semana Santa de Sevilla. La obra de Salustiano García ha llegado acompañada de un intenso debate en las redes sociales, recibiendo halagos pero también duras críticas, incluyendo mensajes cargados de homofobia por parte de numerosos usuarios.

"En el cartel podemos ver un joven Cristo resucitado, semidesnudo, como suele ser habitual. Sin embargo, esta imagen no ha gustado nada a una parte de los sevillanos", ha comenzado diciendo Ana Rosa Quintana.

Susana Díaz, colaboradora del espacio, ha destacado que Salustiano ha sido "fiel a su obra", tal y como le pidieron, mientras que Carolina Ferre también ha aplaudido el trabajo del artista: "El cartel es bellísimo y clásico, a mí no me ha sorprendido para nada. Y creo que un cartel no merece que España entera se ponga así. Es un Cristo resucitado como tantos otros".

En esa misma línea se han expresado otros colaboradores como Xavier Sardà y Beatriz Archidona, antes de que la presentadora compartiera su propia opinión al respecto. "Es un artista reconocidísimo. A mí el cartel me encanta, me parece distinto", ha asegurado Ana Rosa, que no comprende las críticas hacia un artista "al que se le ha dado libertad con respeto a las cofradías".

El propio Salustiano García ha intervenido en el magacín de Telecinco, donde ha admitido que su intención era que el cartel "no levantase ninguna polémica". "Quería que estuviera basado en un respeto absoluto al mundo cofrade y cristiano", ha apuntado el creador, subrayando que su cuadro es "muy clásico y tradicional".

"Quiero decir que toda mi familia son Hermanos del Cachorro y supongo que estarán muy orgullosos de que lleve el paño del cachorro", ha comentado Ana Rosa antes de darle la enhorabuena. "De todas formas, hay que atreverse para hacer un cartel de la Semana Santa de Sevilla", ha reconocido entre risas.