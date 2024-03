Una nueva tanda de solteros intentó encontrar el amor este jueves en 'First Dates'. Entre ellos, se encontraba Abi, un vecino de Zaragoza de 23 años que se gana la vida como modelo. No dudó en presumir su apariencia física y en cómo había encandilado a su cita desde la primera impresión. "Este cuerpazo que yo tengo no es gratis, ha requerido mucho tiempo y sacrificio", declaraba a cámara.

Anaika, su acompañante, una socorrista de 21 de años de Barcelona, aseguraba haber tenido mala suerte en el amor. Mientras narraba algunas de sus experiencias pasadas, y desafortunadas, confesó al presentador del programa que lo primero que pide en una pareja es el respeto.

Al llegar al momento del postre, los invitados decidieron abandonar el comedor y terminar la velada en una sala privada en la que se les propuso darse un beso. "Yo te lo dejo a ti. El beso lo tienes que dar tú. Hay que hacer lo que pone en la carta", señaló el zaragozano a su cita, quien estaba leyendo las instrucciones del 'juego'.

Siguiéndolas al pie de la letra, la de Barcelona tapó los ojos a su cita, le puso rastros del postre en los labios y se lanzó a besarlo. Sin embargo, la pasión no estaba correspondida y el soltero aseguró su arrepentimiento al equipo de 'First Dates': "Reconozco que lo que he hecho está muy mal porque no le voy a dar una segunda cita. Físicamente no me atrae nada". Pero el soltero no dejó de actuar en contra de sus sentimientos e invitó a su acompañante a compartir un baile sensual.

En el momento de dar el veredicto final, Anaika no escondió sus intenciones de seguir conociendo al zaragozano. Aunque él calificó la cita con un nueve de diez, no fue motivo suficiente para corresponder los deseos de la soltera, quien quedó completamente sorprendida y enfadada por la controversia entre la actitud de Abi durante la cita y su decisión: "Lo siento mucho. Lo he pasado muy bien, pero...".

"Seré muy joven y seré lo que sea, pero al menos tengo madurez para eso. Si no me gusta una persona, no me voy a besar con ella", explicó la socorrista. "Yo me he dejado llevar y lo único que me ha molestado ha sido eso, que me hayas insistido que fuera yo la que te diera el beso. Si no quieres nada, ¿para qué me insistes? No se juega conmigo", se mostró contundente Anaika antes de abandonar el programa.