Luis Mallada: «Pienso que los niños comenzarán el curso en Caneto»

-¿Qué balance hace de los primeros días del proceso de escolarización?

-El primer balance es de normalidad. Es cierto que el primer día de solicitudes hubo más de las habituales, contabilizamos un total de 2.642 solicitudes y llevan un ritmo importante. Los datos pueden cambiar porque en un momento determinado, al tener la posibilidad de ver cómo va la evolución de las solicitudes en los centros educativos, pueden modificar esa solicitud y acomodarla a sus necesidades y preferencias.

-Hasta el viernes, 11 colegios tenían ya más solicitudes que vacantes. ¿Ya se valora abrir nuevas vías, bajar ratios o es pronto?

-Es pronto todavía. Estamos dentro de unos números que son absolutamente normales. Hay que tener en cuenta que algunos de los centros tienen baremo porque el cupo de acneaes ha quedado superado y también algunos centros que tienen consideración de localidad, aunque son barrios de Zaragoza, y efectivamente en esos centros haremos lo necesario para que entren todos los alumnos.

-Llama la atención el María Zambrano, que el año pasado tuvo una vía más y ya están completos. ¿Qué se puede hacer?

-A priori, el María Zambrano era un centro que no sabíamos cómo iban a responder a las familias, pero efectivamente podemos decir que con las obras, con las mejoras que se han cometido, puede ser uno de los centros más seguros de Aragón y así lo han visto las familias. Por tanto, en ese sentido nos parece, muy adecuado el hecho de que un centro nuevo, moderno, que tiene una buena calidad educativa, sea una de las preferencias de las familias.

-¿Cómo van las obras?

-Las que son necesarias las vamos a acometer para que en septiembre esté todo dispuesto. Y en el caso de que alguna de las obras no pueda llevarse a cabo por el motivo que fuere, pues dispondremos de aulas prefabricadas para que podamos dar el servicio educativo donde el Gobierno se ha comprometido a darlo.

-¿Entiende las críticas de sindicatos y familias a esta nueva zona única de escolarización?

-Sinceramente, nunca he llegado a comprender esas críticas que se pusieron sobre la mesa puesto que el decreto tiene el espíritu de mejorar lo que había y consideramos, que así va a ser. Es un decreto que es más objetivo y, por lo tanto, más equitativo y más justo que las antiguas zonas. Hemos respetado las ratios, el número de unidades y el mantenimiento de los acneaes, que son cuestiones capitales a la hora de desarrollar el decreto. Y por eso esas críticas, yo creo que desde un punto de vista técnico, no tenían mucha razón de ser.

-Una vez presentado el decreto, han dicho que lo analizarán al finalizar el proceso. ¿Estarán satisfechos?

- Esperemos que así sea. Yo quiero hacer una reflexión y es que con las con la admisión de las antiguas zonas llevábamos muchos años y era un procedimiento muy conocido y muy interiorizado por las familias. Cuando se acomete un cambio de relevancia, como es este decreto, yo también considero que va a haber un periodo que puede ser de un año o de dos años en los que las familias terminarán de comprenderlo perfectamente y de entenderlo, para poder hacer la solicitudes de la mejor manera posible.

-¿Pero favorece a la concertada?

- En absoluto. Es un decreto que favorece a las familias y a todos los centros. Al final, las plazas escolares son de las familias y las familias son las que tienen que tener ese poder de decisión sobre esas plazas escolares que pone la Administración.

-¿Cómo va la escolarización para los niños de 2 años?

--Va muy bien. Son aulas muy demandadas, por eso este año el Gobierno de Aragón hace un esfuerzo que no tiene comparación con otros cursos. Ponemos 18 nuevas aulas y prácticamente las solicitudes están cumplimentando todas las vacantes que ponemos a disposición de las familias.

-¿Seguirán aumentándose en próximos cursos?

-Sí. La idea es ir avanzando en esa gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil de una manera progresiva y continuar con esta medida.

-¿En el medio rural se pueden abrir o cerrar alguna escuela?

--En principio no tenemos datos por los cuales se vaya a alterar la disposición que hay, ni para lo uno ni para lo otro. Cuando tenemos que acometer el cierre de una escuela siempre esperamos hasta el último momento y siempre lo hacemos de una manera que favorezca muchísimo a las familias y muchísimos municipio causándoles el menor el menor daño posible.

"Las licitaciones de los comedores escolares ya se han cerrado en Huesca y en Teruel; y en Zaragoza se licitarán en breve"

-¿Dónde iniciarán el curso los niños de Caneto?

-La idea del Gobierno de Aragón es que podamos solucionar el tema de Caneto. Entendemos que es un tema técnico, ni siquiera económico o político ni de decisión, que tenemos que resolver y estamos trabajando en ello con muchísima intensidad, con reuniones con el Ayuntamiento de la Fueva, con la Confederación Hidrográfica del Ebro, con los servicios jurídicos… Vamos a trabajar todo lo que podamos para que esta situación quede resuelta lo antes posible.

-Pero, ¿se atreve a aventurar si empezarán en Caneto?

-Aventurar cuestiones a futuro, a veces conlleva el riesgo de equivocarte, pero yo pienso que van a comenzar el curso en las aulas de Caneto.

-Los problemas de cada inicio de curso son similares, transporte escolar, comedores y auxiliares de educación especial. ¿Cómo se trabaja para el próximo curso?

-Las licitaciones de los comedores escolares ya se han cerrado en Huesca y en Teruel; y en Zaragoza se licitarán en breve. Con los transportes escolares, estamos también trabajando para que el curso arranque con normalidad. En cuanto a los usuarios de educación especial, el número de recursos humanos depende de las necesidades y del número de alumnos que con la resolución necesiten este recurso. Se analizará adecuadamente para poder atender a todos los alumnos.

-Las familias son muy críticas. A estas alturas de curso, ya no se cubrirán las plazas que faltan.

-El Gobierno hará el esfuerzo para poder atender esas necesidades. En todo caso desde la Dirección General de Personal se sigue trabajando de manera continua y constante en poner solución a aquellos problemas, que van apareciendo.

-¿Cómo va el decreto de FP? Tiene que estar a punto.

-Está ya en información pública, ha ido al Consejo Escolar de Aragón, y se debatirá en el pleno el próximo día 30. También quiero decir que es la primera comunidad autónoma que lo está desarrollando a este nivel y a esta velocidad. Consideramos que es un que es un buen decreto, que va a dar una buena respuesta a la Formación Profesional en Aragón y vamos a seguir trabajando para que se cumplan plazos.

"En FP habrá 1.500 nuevas plazas, un 20% de las cuales se implementarán en la escuela concertada"

-¿Va a tener grandes novedades?

-Tiene novedades que vienen ya prescritas por la propia ley y por el propio Real Decreto que la desarrolla, es decir, por la propia normativa básica. Hay módulos que dejan de existir y otros nuevos módulos que se crean. Toda la Formación Profesional pasa a ser dual y lo que conocemos como dual será dual intensiva. Es un cambio de paradigma, en el sentido de que acerca más al alumnado a las empresas puesto que ya en los grados medios y grados superiores, en primero van a tener 140 horas de estancia en las empresas. En segundo son 360 horas, es decir que van a 500 horas y la dual intensiva, tendrá 840 horas. También hay un cambio en relación a lo que a lo que antes se conocía como las FCTs, en la formación en centros de trabajo que eran un módulo independiente; sin embargo, ahora la relación entre la empresa y el centro formativo es bilateral y los resultados de aprendizaje se comparten, es decir que para tener superados algunos resultados de aprendizaje, hay que trabajarlos en el centro educativo y en la empresa y la calificación de esos resultados de aprendizaje va de manera coordinada en entre las dos instituciones.

-¿Por qué ha tenido poco tirón la FP Dual, que ahora será intensiva?

-Bueno, exactamente no es que haya tenido poco tirón porque si echamos la vista atrás, en el año 2013-2014 había 17 alumnos y este 23-24 tenemos 522. Sí que es verdad que en números absolutos es un tanto por ciento muy bajo. Y los motivos son multifactoriales. Al final hay que poner de acuerdo a las empresas con los centros educativos, estos tienen que buscar a aquellos alumnos que son idóneos para una empresas en concreto. Y otra cuestión que también hace que estos números no sean tan favorables como deseamos es que el tejido empresarial y servicios de Aragón son fundamentalmente pymes, un 95%, y, claro, las microempresas y las pequeñas empresas tienen dificultades en la gestión, dificultades para poder poner un coordinador de dual y esto realmente no facilita las cosas.

Luis Mallada, durante la entrevista. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

-¿Qué se puede hacer?

-Vamos a intentar mejorar estos números y tomar medidas. Una de ellas es que los Centros Integrados de Formación Profesional pasarán a ser en todos sus ciclos formativos centros de dual intensiva. Y tenemos una intensa colaboración con los agentes sociales con los sindicatos, con la CEOE, con Cepyme y con las Cámaras de Comercio estamos también colaborando de manera muy activa y son ya cuatro ferias las que se han desarrollado en Aragón y siempre el departamento está en esa posición de liderar esta nueva formación profesional dual intensiva.

-Hablar de FP es sinónimo de alta empleabilidad.

-Efectivamente, se habla y hace con datos objetivos y rigurosos. Infoempleo decía la semana pasada que más del 40% de las ofertas de trabajo van dirigidas a titulados en Formación Profesional y además matizaba que es una tendencia al alza. Si esto lo trasladamos a la FP dual, el porcentaje es que el 95% de los alumnos que estudian lo que ahora conocemos como FP dual se quedan en la empresa en la que han realizado esa formación. Por tanto, es una formación de muchísima calidad, que no solo dota a las empresas de recursos humanos, si no que los dota de recursos humanos de calidad cualificados.

-¿Cuántos grados nuevos habrá?

--Estamos todavía finalizando el diseño, pero sí puedo anticipar que habrá 1.500 nuevas plazas de Formación Profesional, de las cuales, el 20% aproximadamente se van a se van a implementar en la escuela concertada.

-Tendrá críticas, lo sabe.

--Bueno, es un mandato que viene desde el Ministerio puesto que algunas de las plazas que vamos a disponer de Formación Profesional son financiadas con fondos Next generation. Y estos fondos, sí que sí dicen que hasta el 20% de las plazas tienen que ser en centros privados concertados. Por tanto ese mandato lo asumimos. Pero, evidentemente, el poner plazas en la escuela concertada en modo alguno resta plazas en la escuela pública. Para nada.

-¿Los alumnos buscan esa empleabilidad?

-El alumnado toma sus propias decisiones a la hora de elegir ciclo formativo. Hay ciclos altísimamente demandados y otros que tienen prácticamente el 100% empleabilidad pero, los alumnos, por las cuestiones que sea, a veces también por desconocimiento no son de su interés. Siempre digo que la Formación Profesional ha cambiado, pero ha cambiado en todo, también en el trabajo. Ahora, trabajos tradicionales como puede ser un fontanero o un ebanista han pasado a ser mucho más tecnológicos, donde el alumno tiene que poner ese conocimiento para poder utilizar máquinas más complejas máquinas que rinden mejor con un conocimiento tecnológico. Y pasa lo mismo en el sector del automóvil, en el sector del metal. Y hay otros de altísima demanda, como todo lo relacionado con el ámbito sanitario, con el educativo y también con aquellas con las profesiones STEM. Es muy importante que el Gobierno de Aragón pueda prestar esas plazas, que en el futuro sirvan para desarrollar ese tejido tecnológico que ya tiene Aragón.

-¿Cómo se va a evitar ese desconocimiento?

--Se fomentará la orientación de FP en institutos. También tenemos cursos de especialización, pero sí que sí que es cierto que a la hora de poder mejorar esta información a los alumnos y a las familias, vamos a reforzar, y así aparece en el decreto, la figura del orientador profesional entre alumnos de 3º y 4º de la ESO y 1º de Bachillerato, que son los alumnos que al curso siguiente tiene que tomar las decisiones sobre dónde dirigir su futuro educativo y profesional.

