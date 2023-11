Actualmente, casi dos alumnos por aula sufren 'bullying' en España, según la investigación elaborada por Fundación ColaCao y la Universidad Complutense de Madrid. Otro dato alarmante es el de la relación del acoso escolar y el suicidio: el 20,4% de las víctimas y el 16,8% de los acosadores declaran haber intentando quitarse la vida alguna vez.

Neox y Atresplayer visibilizan esta lacra social en 'La caja de arena', una serie con la que intentan dar herramientas a los adolescentes para enfrentarse a este preocupante problema.

Promovida por la Fundación ColaCao y el Consejo Superior de Deportes, 'La caja de arena' hace una radiografía de una misma situación de violencia desde seis puntos de vista distintos, uno por episodio. "Cada punto de vista incorpora una información nueva que no tenemos", adelanta Núria Gago ('Amar es para siempre', 'Com si fos ahir'), una de las protagonistas de la serie que debuta aquí también como guionista, formando equipo con Pedro Rodríguez Pérez y Víctor Pedreira.

La víctima del acoso es un joven que juega al fútbol en las categorías inferiores del Rayo Vallecano y que, a raíz de un fallo en un partido, empieza a tener problemas en el instituto. "Es un personaje que lo tiene todo para ser un triunfador pero una pequeña fisura lo cambia todo", explica Gago.

Heridas de por vida

"Queríamos enseñar que no solo un tipo de persona ejerce la violencia ni solo un tipo de persona la recibe. Eso sería simplificar mucho algo tan complejo y peligroso, porque la violencia en estas edades genera unas heridas de por vida", añade la actriz, que en la serie interpreta el papel de la profesora de gimnasia que conoce "las dinámicas" del grupo de jóvenes y que, por lo tanto, "está ahí observando e intentando prevenir antes de que suceda algo".

Otra de las caras más conocidas del reparto es Leticia Dolera, que sabe la importancia de dar visibilidad a casos así porque sufrió 'bullying' a los 13 años e incluso tuvo que cambiarse de instituto, todo a raíz de defender a un chico con discapacidad intelectual. Al principio le costó pedir ayuda. "No le quieres dar importancia, no quieres llamar la atención, pero llega un momento que es insostenible", afirma la actriz, que en 'La caja de arena' da vida a la psicóloga del instituto.

"Es importante el tema del silencio, del miedo que esta situación causa a las víctimas pero también a las personas que no ejercen la violencia ni tampoco son víctimas pero la presencian. Hay que darles herramientas a los chavales para hacerles saber que pueden hablar y que al hacerlo no son los chivatos, sino alguien responsable, empático y buen compañero", recalca Dolera, que reconoce que una serie como esta le hubiera ayudado mucho a ella, así que considera que "puede ser una herramienta educativa para padres y adolescentes".

Protocolo que puede mejorar

Dolera tiene claro qué le diría a alguien que, como le pasó a ella, está sufriendo 'bullying': "Le diría que no es culpa suya, que no se lo merece y que pida ayuda porque existen protocolos". Aunque considera que hay mucho que mejorar: "La asignatura de ética para la ciudadanía no debe ser optativa ni que vayan de vez en cuando a darles una charla sobre 'bullying'. Este tema, el feminismo, la violencia sexual y machista deberían tratarse de manera semanal en las escuelas como parte del currículum educativo", reclama.

El reparto de 'La caja de arena' se completa con Teresa Rabal, Jordi Aguilar, Rocío Muñoz-Cobo y los jóvenes Adrià Salazar, Álex Mola, Carla Domínguez, Pablo Riguero, Miguel Fernández y Pooky Jongen.