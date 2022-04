Héroes en el silencio

Cuando estamos inmersos en un aluvión de noticias de extrema gravedad, es más necesario que nunca reflexionar sobre todo lo que nos ayuda a mantener la confianza en el ser humano; esas pequeñas y grandes referencias que no hacen ruido, que tienden a pasar casi inadvertidas, pero que atesoran todo aquello que puede alimentar la esperanza en nuestro interior. Y no es preciso mirar muy lejos para encontrar elevadas muestras de empatía, fraternidad y solidaridad; solo que la generosidad suele ser muy silenciosa y discreta.

Los hermanos Juan Antonio y José Luis Carrascosa son unos deportistas amantes de la naturaleza y del alpinismo. Han hecho de su existencia un ejemplo de cómo trasladar su experiencia profesional y deportiva a quienes, por un azar de la vida han sufrido una merma importante de su capacidad física, pero no renuncian por ello a sus ilusiones ni a sus ganas de vivir. La montaña esta ahí, esperando a los bravos aguerridos que osan desafiarla, incluso a los que no pueden verla, como Javier del Hoyo, montañero invidente que a través de la ONCE tuvo la fortuna de conocer a Juan Antonio Carrascosa. Afirma Javier que ese encuentro cambió su vida y le devolvió mucho de lo que un día perdió junto con su visión. Hoy, ni las cimas más altas de los Pirineos ni de los Picos de Europa están fuera de su alcance. Miguel Ángel Pérez Tello se quedó sin piernas atrapado en la temible pared norte del Eiger. Pero la silla de ruedas no ha sido obstáculo suficiente para condenarle a interrumpir un contacto fructífero con la montaña, gracias a las expediciones cuidadosa y meticulosamente organizadas por los hermanos Carrascosa. Estos ejemplos de superación y apoyo son muy buenas noticias. Aún es de mayor importancia la consciencia de que en este mundo la bondad abunda más que la maldad. Aunque no se note tanto.