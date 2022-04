Decía yo que es un viernes heroico porque ya empieza en la madrugada. Si ha tenido el valor de acompañar a la Piedad a partir de las doce de la madrugada en su procesión hasta la iglesia de San Nicolás y después unirse a la que esta misma Cofradía realiza por las calles del Boterón hasta volver a dicha iglesia a eso de las cinco de la mañana, permítame quitarme el sombrero ante usted, demuestra ser un verdadero amante de la Semana Santa. Sobre todo, si unas escasas horas después se le ve dispuesto a presenciar la solemne salida de la Cofradía de Las Siete Palabras desde San Cayetano al sonar las campanas del mediodía.

Una marea de capirotes verdes cubrirá la plaza y uno tras otro irán surgiendo de las entrañas de la Real Capilla de Santa Isabel sus Pasos procesionales, acabando con el Cristo de la Expiración, una excelsa obra escultórica que guarda también sus pequeños secretos, como un pequeño caracol que se esconde de la vista del espectador entre la cabellera del Cristo y que representa el pecado, lo rastrero de la condición humana.

Poco rato después de que la Cofradía termine su predicación pública de las Siete Palabras, de nuevo la plaza del Justicia volverá a abarrotarse de cofrades para conformar la mayor procesión que ojo humano pudiera contemplar, el Santo Entierro. Con su centenaria tradición la Hermandad de la Sangre de Cristo vuelve a convocar a todas las Cofradías zaragozanas para conmemorar la Pasión y Muerte de Jesús con un cortejo procesional único en España... vamos, que digo yo, que será único en el mundo, porque no creo que en Sudáfrica, Tíbet, Guatemala o Papúa Nueva Guinea se haga algo similar al majestuoso despliegue de Pasos, atributos, instrumentos y cofrades que esta tarde poblarán las calles de Zaragoza.

Decía heroico porque verán cómo a la cabecera de la Cama hay un rosetón que, portado por dos ángeles y bajo una corona real, alberga una medalla, pues bien, esa medalla es la que reconoce al Cristo de la Cama como héroe de los Sitios de Zaragoza, condecoración que se le otorgó en el primer centenario de dicha conflagración.

Y un ratico después de acabada la procesión del Santo Entierro yo no pienso perderme la procesión de la Soledad que la Dolorosa realizará estrenando su talla de la Virgen de la Divina Gracia.

Y como me chivan que mañana no hay prensa, aprovecho y les recomiendo que no se pierdan la solemne, sobria, austera, y sobre todo, silenciosa procesión que mañana Sábado Santo por la mañana realiza la Congregación de Esclavas, que a las once saldrá de San Pablo con el único sonido de sus dos grandes campanas de mano. Por la noche, la Vigilia Pascual se verá precedida de una pequeña procesión organizada por la Hermandad de Cristo Resucitado y que, partiendo de San Cayetano, acudirá a la cita que el Obispo nos plantea en la Basílica del Pilar para celebrar la Resurrección de Jesús.

Si usted ha podido ir a todo esto y no morir en el intento se merece una medalla al valor, no lo dude.