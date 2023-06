Héroes o villanos

Hace poco un policía Nacional falleció por un disparo de un compañero, fruto de la mala suerte, cuando un individuo estaba apuñalándole. El vídeo de los hechos es estremecedor. Cuando me lo mandaron, no pude dormir en toda noche. Yo defiendo a policías nacionales y guardias civiles en juzgados y tribunales, y la dureza de las imágenes es espeluznante.

Por desgracia, hay que hacer muchas reflexiones al respecto.

¿Por qué los policías se piensan tanto el disparar cuando un individuo quiere matarlos con un cuchillo? La respuesta es sencilla. Porque el sistema no les ampara.

Si nada más ver que acometía para matarlos, hubiera abierto fuego indiscriminado y hubiera fallecido el delincuente, esos policías, esos por los que ahora nos rasgamos las vestiduras de porqué no le disparaban , estarían investigados en un procedimiento penal, relegados de sus puestos a calabozos y/o puestos no operativos, señalados por sus superiores sin poder ascender hasta que el penal resuelva, con un régimen disciplinario abierto para ver si su actuación fue correcta o van a la calle del Cuerpo, entre otras lindezas .

Llevo un caso parecido al ocurrido, en Madrid, en el cual tengo a tres policías en un proceso penal investigados, merecedores de medalla roja por neutralizar cuchillo de 25 cm. en mano a un individuo que intentaba acabar con su vida, y cuando ya vieron que iban a morir a cuchilladas, abrieron fuego.

El sistema hay que cambiarlo. Los policías y guardias civiles están indefensos. Podemos hablar de la regla de Tueller, podemos hablar del principio de proporcionalidad, pero mientras no se defienda a policías y guardias civiles cuando un delincuente, cuchillo en mano, quiere acabar con su vida, están desgracias seguirán pasando.

Otro detalle importante, hace falta más practica de tiro policial para los policías y guardia civiles que hacen labores de seguridad ciudadana. Dotemos de la máxima formación a estos miles de hombres y mujeres que se juegan la vida por nosotros, para que si voy por la calle con mis hijos y un loco viene con un cuchillo, antepongan su vida por salvar la nuestra . Protejamos a quienes nos protegen. Esto no tiene ver con colores políticos, tiene que ver con el sentido común.

¿Quién protege a quien nos protege? El sistema desde luego que no. Pues cambiémoslo. Humildes abogados como yo, de sindicatos y asociaciones de guardias los defendemos con toda la firmeza posible en los juzgados, pero si el sistema no cambia, gente noble, inocente y buena muere por protegernos. Estamos en deuda con ellos. No son villanos, son héroes que nos protegen.