La vía a la mayoría

El último sondeo de Gesop para los diarios del grupo Prensa Ibérica coloca al PP de Alberto Núñez Feijóo a un paso de la mayoría absoluta y cómodamente situado para negociar apoyos o abstenciones sin cargar con el lastre que frustró su investidura tras las elecciones de julio: que los votos de Vox le fueran tan imprescindibles como insuficientes e incompatibles con cualquier posible aritmética parlamentaria. El sondeo se ha realizado con los resultados de las elecciones gallegas frescos en la memoria de los encuestados, a rebufo del atasco de la ley de amnistía pero sin que se haya podido procesar aún el impacto del caso de presuntas comisiones por la compra de mascarillas que acorrala al exministro José Luis Ábalos. Con el impacto, por lo tanto, de un éxito electoral cuyo recuerdo puede difuminarse en el tiempo (o no tanto si las próximas europeas lo reafirman), pero también sin el de un escándalo que aún no ha mostrado todo su potencial poder de erosión de la imagen del PSOE de Pedro Sánchez, y bajo la incierta sombra de la amnistía.

Pero más allá de estos imponderables, la encuesta marca diversas tendencias claras, coherentes con los movimientos de fondo que se han manifestado en los comicios de Galicia. A la izquierda del PSOE, la división entre un Sumar desgastado y un Podemos con pronóstico extraparlamentario, a tono con la deriva de su discurso y su gestión de liderazgo, no se traduce en un trasvase de votos suficiente hacia el PSOE para que la actual mayoría de gobierno vuelva a ser viable. A la derecha del PP, Vox se encamina a quedar arrinconado en la vociferación y la irrelevancia parlamentaria. Y el PP se consolida como opción de Gobierno gracias a la confluencia de voto presumiblemente útil desde Vox y potencialmente decepcionado desde el PSOE.

Los resultados de Galicia refrendaron que el modelo del PP en esa comunidad (capaz de integrar el voto conservador más tradicional, el voto nostálgico que ha evitado que transmute en Vox y el regionalismo de centro que ha incorporado a su discurso desde el regreso de Manuel Fraga a su tierra) es capaz de construir mayorías sólidas. Quizá la campaña gallega (y las correcciones que se realizaron en el curso de esta para salir del paisaje de trincheras al que le arrastra la atmósfera mediática madrileña y en la que tan cómodo se encuentra Sánchez) haya mostrado a quienes aspiran a suceder o a dictar el discurso a Feijóo que hay otras vías para consolidar una base amplia.

La encuesta de Gesop apunta también a una de las vías de agua que amenazan la actual mayoría de gobierno. Solo el 28% de los votantes están de acuerdo con la amnistía al independentismo. Presentar la medida de gracia como una vía para la normalización de la vida política en Cataluña y España no parece convencer ni a quienes sí apoyarían un programa de «reconciliación», el 47,5% de los encuestados. Que no haya servido, a fecha de hoy, para que el partido de Puigdemont modere algunas exigencias indigeribles para el votante medio español torpedea seriamente los argumentos para defenderla como algo más que un gesto táctico con réditos solo personales o de partido. Mientras, es posible que si la demoscopia sigue mostrando un panorama similar a este sondeo, no constituya precisamente un estímulo para que Waterloo dé los pasos finales para el acuerdo.