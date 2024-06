Llegar a la Feria

Estos días estamos celebrando la Feria del Libro de Zaragoza, por tercera vez en la acertada ubicación del Parque Grande José Antonio Labordeta, y en ese entorno soy tan feliz como el niño que tiene el pueblo en fiestas. Salgo de casa, pillo el tranvía y en tres paradas estoy en la Feria. Hay algo maravilloso en acudir a una Feria y llegar a ella. Me explicaré; hay veces en que no llegas. La semana pasada, por ejemplo, tenía una presentación literaria en la Feria del Libro de Huesca, pero no llegué; no llegamos los tres autores de un libro infantil que subíamos en coche para presentarlo y pasar la tarde firmando lo que se pudiera. A pocos kilómetros de Huesca, paramos en una gasolinera a echar gasolina. Normalmente uno mismo se la pone, pero en este caso se nos acercó la empleada, así que le dijimos «20 euros de diésel normal» y salimos a estirar las piernas y pagar el importe en el interior. Cuando íbamos a hacerlo, se nos acercó la chica y nos dijo que nuestro vehículo era de diésel pero que había echado gasolina por error. Madre mía, de la manera más inesperada todo se torció. Tras consultarlo con su jefe, nos comentó lo que ya nos figurábamos: que el coche no se debía arrancar bajo ningún concepto. La única opción era llamar a la grúa y que se lo llevase, para que ya en el taller se vaciara y se limpiara. Todo lo cubriría el seguro, por supuesto, pero ya no había manera de llegar a Huesca. Llamamos con pesar a la organización de la Feria y relatamos lo que nos había sucedido; ay, otro año será. La grúa se llevó el vehículo y a nosotros un taxi nos devolvió a Zaragoza. Fue frustrante, pero así es la vida. A veces, por lo que sea, los planes no salen como uno espera. En fin, nos quedan dos días de la Feria del Libro de Zaragoza; deseo fervientemente que el burlón azar, la amenaza de lluvia o el intenso calor no nos frenen. Que lleguemos a la Feria, por favor.

Suscríbete para seguir leyendo