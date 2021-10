Las lesiones de Juanjo Narváez y Valentín Vada han abierto un boquete en la línea de flotación de un Zaragoza que afrontará los próximos partidos sin dos de sus referentes ofensivos, aunque hay optimismo acerca de la posibilidad de recortar al máximo los plazos de recuperación de ambas lesiones y acelerar, de este modo, la reaparición de los dos futbolistas.

El objetivo es que ambos vuelvan cuanto antes. En el caso del colombiano, la meta es el partido ante Las Palmas (el 13 de noviembre), aunque ese sería el plazo más optimista. El escenario más probable que es que Narváez no regrese hasta una semana después ante el Leganés. Y es que la pequeña rotura de fibras en el cuádriceps de la pierna derecha se localiza en una zona más delicada, la de golpeo, lo que exige extremar precauciones y no correr riesgos innecesarios ante la posibilidad de una recaída o de que la lesión no cicatrice bien.

En el caso de Vada, también aquejado de una pequeña rotura muscular, el objetivo se centra en que pueda llegar al partido que enfrentará, dentro de diez días, al Zaragoza con el Sporting en La Romareda. El argentino se tuvo que retirar del campo el pasado lunes en Girona apenas veinte minutos después de haber ingresado y haber anotado el gol que, por primera vez en toda la temporada, adelantaba en el marcador a su equipo. Vada, aquejado de una rotura de fibras de grado I en el aductor de la pierna izquierda, es, con cuatro tantos, el máximo artillero zaragocista.

Las previsiones, tanto del club como en el entorno de ambos futbolistas, son optimistas. Desde ambos sectores se confía en que los dos puedan reaparecer lo antes posible, aunque no se correrán riesgos innecesarios, sobre todo, en el caso de Narváez, que a lo largo de la temporada ya venía emitiendo señales de alarma con problemas físicos que le han abocado al banquillo en más de una ocasión, sobre todo, como consecuencia de dolores en la espalda.

La ausencia de ambos fue la principal novedad en el regreso, este miércoles, del Zaragoza a los entrenamientos tras la jornada de descanso del pasado martes. A las órdenes de JIM, que llamó a Puche y Rubio, del filial, el equipo volverá a ejercitarse este jueves, a partir de las 10.30 horas en las instalaciones de la Ciudad Deportiva para preparar el duelo ante el Mirandés.