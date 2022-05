Fallece José Luis Violeta, la leyenda del Real Zaragoza con más partidos junto a Xavi Aguado

Un gran pedazo de historia del Real Zaragoza se marcha para siempre, aunque para la eternidad quedará su legado, sus logros y su zaragocismo. José Luis Violeta, el futbolista con más partidos oficiales de los 90 años de existencia del club aragonés con 473, honor que comparte con otro ilustre como Xavi Aguado, ha fallecido en Zaragoza a los 81 años de edad.

Hace pocas semanas se le había detectado un cáncer y se encontraba ingresado en el hospital Miguel Servet. En las últimas horas se encontraba en cuidados paliativos y finalmente no ha podido combatir más la enfermedad y ha fallecido.

Deportivamente es una de las figuras imprescindibles del zaragocismo. Un león con todas sus letras, emblema del club y de su innegable grandeza, labrada en 90 años de historia. Y los que quedan. Y en esos que quedan, Violeta seguirá siendo de relevancia superlativa.

Profundo pesar por el fallecimiento de José Luis Violeta 🖤🦁 — Real Zaragoza 🦁🤍💙 (@RealZaragoza) 5 de mayo de 2022

De Torrero de toda la vida, pasó por el filial del Real Zaragoza a comienzos de la década de los 60, el Juventud. Al empezar a entrenar con el primer equipo ya se vio que tenía un aura especial, aunque fue cedido junto a Encontra al Calvo Sotelo de Puertollano. Regresó para no marcharse jamás.

Con el escudo del león en el pecho vivió de todo. Levantó dos Copas del Generalísimo con aquel plantel mágico de 'los magníficos', disfrutó de la Recopa, venció una Copa de Ferias, vistió la camiseta de la selección española y probó la amargura de dos descensos, pero también las mieles de un ascenso o de un segundo puesto en Liga

Que nos has hecho José Luís? Hace 1 mes me dijiste que verías pronto a tu querido Real Zaragoza en primera división.Esos días estabas fuerte como un roble.Igual que cuando fuiste el mejor, siendo el Leon de Torrero.Esta es nuestra ultima foto juntos que guardaré con mucho cariño. pic.twitter.com/4GpBqTZtVQ — Xavier Aguado Companys (@xaviaguado6) 5 de mayo de 2022

"El Zaragoza lo es todo para mí, la familia es mi vida pero es que este club también ha sido parte de ella. Es una satisfacción haber jugado tantos partidos en un club tan histórico en el que he podido ver tantos grandes futbolistas y jugar a su lado", contaba a este diario el día del 90 aniversario del Real Zaragoza, junto a Xavi Aguado.

Sin embargo, no ha podido vivir en vida el sueño que anhelaba para sus últimos días: "Me estoy haciendo muy mayor, 81 años ya, y me gustaría ver al Zaragoza antes de morirme en Primera". Lo tendrá que ver desde arriba.