Cristian Álvarez: "Cada vez siento más pasión por este club, mi sueño es retirarme en el Real Zaragoza"

¿Cómo van esas molestias?

Estoy fenomenal. Gracias a Dios, ya quedaron atrás y estoy entrenando con normalidad. Pude jugar 45 minutos el otro día y ahora estamos incrementando la dosis de trabajo nuevamente en dinámica de grupo.

Dijo Carcedo que el problema viene del final de la temporada pasada.

Sí. Arrastré en la última semana una pequeña molestia que volví a notar en el primer entrenamiento de la pretemporada. Así que, por precaución, decidimos conjuntamente hacer un trabajo de fuerza en primer lugar para estar al cien por cien en el campo y que la cosa no fuera a más porque podía haber sido algo bastante serio.

Así que todo está controlado…

Así es. Y olvidado. Me encuentro en plenitud física y estoy genial. Luego pueden pasar muchas cosas, pero ahora mismo estoy fantástico.

Cuando usted no aparece por el césped el zaragocismo se echa a temblar. Cristian lleva tiempo siendo sagrado.

Hay que tener tranquilidad y equilibrio. Y hay más compañeros. Está Álvaro (Ratón) y Daniel (Rebollo), que ha venido cargado de ilusión. Hay que confiar en la gente que está y en el grupo de trabajo que existe.

Es su sexta pretemporada en el Real Zaragoza. Casi nada.

Nunca me lo hubiese imaginado, pero vivo tan al día que tampoco lo pienso demasiado. Me siento profundamente agradecido por defender esta camiseta y seguir formando parte de esta institución y de esta ciudad. Solo pienso en eso y en el día a día, pero ojalá sean unas cuantas pretemporadas más con el Real Zaragoza. ¿Por qué no?

¿La pasión y la ilusión siguen intactas?

Van en aumento. Cada vez me apasiona más el fútbol y el club, al que con el tiempo conozco y entiendo más. Por eso, todos los días son un nuevo desafío dentro del Real Zaragoza. El pasado no existe y solo tenemos el momento presente y lo que está por hacer en el futuro. Así que la ilusión y el positivismo no paran de crecer.

Afirma que cada vez le apasiona más el club. Lo suyo es una declaración de amor eterno al Real Zaragoza.

Nos encontramos en momentos puntuales y especiales de nuestras vidas y se reunieron todas las condiciones para que haya podido dar mi mejor versión en esta ciudad y en este club. Ojalá que pueda seguir ligado a él, en principio futbolísticamente, durante más tiempo.

Le iba a preguntar por qué sigue en el Zaragoza pero ya me lo ha dejado claro.

Es una cuestión de bienestar.

Su hermano aseguró hace no mucho en este diario que el Real Zaragoza es su vida y que a usted le encantaría retirarse aquí.

Me conoce bien. No hay ningún tipo de duda sobre eso, pero entiendo que para ello tengo que seguir estando a la altura de lo que es defender la portería del Real Zaragoza y aportando mi granito de arena apoyando a mis compañeros. Se trata de hacernos mejores los unos a los otros y para que yo siga estando en activo en este club, con todo lo que eso conlleva, necesito dar el máximo cada día y continuar mejorando mirando siempre hacia delante.

¿Retirarse en el Real Zaragoza es un objetivo o un sueño?

Las dos cosas. Los objetivos y los sueños se unen y mi sueño es seguir jugando varias temporadas más y en el Real Zaragoza, así que eso pasa a ser mi objetivo. Pero ya le digo que vivo día a día y entreno para ser mejor. El fútbol es presente y el pasado se olvida pronto , por lo que no me puedo dormir en los laureles en ningún momento. Todo lo contrario. Debo trabajar cada vez más y mejor para seguir siendo importante y defender una portería como la del Real Zaragoza, algo que requiere un alto grado de compromiso y profesionalidad.

Acaba contrato. ¿Hay cláusula de partidos para renovar o conversaciones ya al respecto?

Acabo contrato esta temporada, sí, y hay una cláusula. Esas son las novedades hasta ahora.

Su hermano también dice que no parará hasta lograr el ascenso.

Eso es. Es algo que deseamos todos desde hace una década. Yo voy por mi sexto año y es algo que se necesita, se desea y se quiere, pero para eso debemos ser equilibrados y saber dónde estamos situados en este momento de nuestra historia. Y, ante todo, ser muy positivos y estar prensa, institución y jugadores unidos para llevar al Real Zaragoza al lugar donde se merece por historia, que es la Primera División. Si cada uno tira hacia un lado no será fácil. Se trata de que La Romareda ruja como lo hace siempre y que tengamos una temporada para pasarlo bien.

¿Le gusta lo que ve esta temporada?

Me gusta. El proyecto es muy ilusionante y, además, soy un tipo positivo. Veo trabajadores que dan el cien por cien y eso es lo más importante. Luego tienen que acompañar los resultados, pero lo que está en nuestra mano es el trabajo, intentar ser mejores cada día y entregarnos en cuerpo y alma. Y eso lo veo cada día por lo que, en ese sentido, me quedo tranquilo.

¿En qué medida afecta al portero la intensa presión alta que impone Carcedo?

Si nosotros nos vamos a presionar arriba con intensidad está claro que vamos a dejar espacios atrás, por lo que el portero debe estar atento e intuir muy bien ese tipo de jugadas y en las vigilancias a las espaldas de los centrales. Es un trabajo en bloque en el que el portero no puede quedar suelto dentro del equipo.

¿Le sorprende que haya tres porteros del primer equipo?

Es normal. Siempre hemos trabajado tres, con la única diferencia que ahora ha venido alguien de fuera. Me gusta mucho porque es competencia sana y honesta que nos hace mejores los unos a los otros. Es bueno para todos.

¿Cómo vivió la polémica por el fichaje frustrado de Gaizka Campos y la decisión del club de no acometer su contratación por un tuit contra el Zaragoza publicado hace años?

Personalmente me entristeció porque si nos referimos a lo que cada uno pensábamos hace 15 o 20 años en nuestra adolescencia debemos tener en cuenta que vamos cambiando como persona y madurando. El perdón es necesario y sanador y hay que emplearlo más en nuestra vida. Dicho esto, también entiendo lo que significa el sentimiento hacia el Zaragoza y la magnitud de lo que es ser portero de este club y las decisiones que se han de tomar en situaciones especiales. Me parece una lástima, pero el mundo se mueve de esta manera en estos momentos y las redes sociales son importantes y hay que saber manejarlas.