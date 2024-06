Ilias Kostis y Diego Bri, las opciones más firmes de cesión desde el Atlético al Real Zaragoza

El Real Zaragoza volverá a activar las sinergias con el Atlético de Madrid en este verano, por lo que llegarán jugadores cedidos, un máximo de tres, desde el club colchonero, donde la última palabra es de Carlos Bucero, director de Fútbol y máximo responsable en la planificación de los filiales y los equipos cercanos a la propiedad colchonera, como es el caso del Zaragoza. Ahora mismo, los mayores candidatos a hacerlo son el extremo Diego Bri, como ya contó este diario, y el central griego Ilias Kostis.

En todo caso, no son los únicos candidatos y la decisión en el Metropolitano aún tardará en tomarse, teniendo en cuenta que lo primero es la ratificación oficial de Fernando Torres, técnico del juvenil, como entrenador del filial, después de que Tevenet se haya integrado en el equipo técnico del Cholo Simeone. La idea del Niño es contar con la mayoría de jugadores importantes que han estado este curso en Primera RFEF, aunque algunos van a salir y Bri y Kostis tienen muchas papeletas, ambos a préstamo y con el Zaragoza como destino preferente si salen hacia la categoría de plata, como es la idea.

Diego Bri celebra un gol con el filial del Atlético. / ATLÉTICO DE MADRID

Diego Bri, con 10 goles y 5 asistencias, ya sabe que el inicio de la pretemporada lo hará a las órdenes de Simeone, desde el 11 de julio, y no con el filial, señal clara de que la idea está más orientada a que pueda dar el salto a la categoría de plata que a quedarse en el segundo equipo y en Primera RFEF. Bri, surgido en la cantera del Elche, a la que llegó en cadetes, es un extremo zurdo que puede jugar en ambas bandas y como segundo punta, un futbolista de velocidad, uno contra uno y desborde, además de un buen remate. Tiene dos años más de contrato en el conjunto rojiblanco y su salario, como tampoco el de Kostis, no tiene que ver con los de Valera, Mouriño o Mollejo, sino más bien con el que tenía Giuliano Simeone cuando llegó al Zaragoza en el verano de 2022, por lo que no sería una operación cara para el club aragonés ese préstamo.

Bri, con tiempos de espera

El jugador ilicitano, nacido en 2002, llegó a debutar en el primer equipo en la 19-20, a las órdenes de Pacheta y con solo 17 años y el Atlético pagó traspaso en el verano de 2022 por hacerse con sus servicios. La idea en el conjunto colchonero es que salga a préstamo y el entorno del futbolista ya asume que la opción del Zaragoza es viable, si bien no lo será hasta que haya transcurrido una parte de la pretemporada rojiblanca.

En el eje de la defensa del filial rojiblanco va a haber cambios. Marco Moreno, con solo un año más de contrato, tiene su traspaso casi cerrado al Famalicao portugués, otro de los clubs cercanos al Atlético, quedándose la entidad un porcentaje del pase, mientras que el destino de Kostis, de 21 años y su pareja habitual hasta la lesión en el muslo izquierdo que sufrió en diciembre, está en una cesión, porque en el Atlético consideran que su nivel ya da para una categoría superior. Con contrato hasta 2027 y llegado en 2019 de la cantera del Apoel, ha jugado en 13 partidos de este curso, 10 de inicio, hasta que tuvo que ser operado, pero pudo reaparecer antes del final de Liga.

Kostis es internacional sub-21 por Grecia, zurdo, rápido, con buen físico y manejo de la pelota. Debutó con el primer equipo en Champions ante el Feyenoord el 4 de octubre pasado. Otro jugador muy del gusto de Cordero es Pablo Pérez, lateral zurdo que el año pasado, cuando estaba en la cantera del Sevilla, ya lo quiso el director deportivo zaragocista, y que no le pierde la pista. Le queda un año de rojiblanco, (fue traspasado en verano por un porcentaje del pase y firmó por dos) y solo vendría cedido en el caso de renovación previa.

Otras posibilidades

El extremo Salim El Jebari (20 años) y el delantero Adrián Niño (19) son otras opciones más secundarias, mientras que el ariete Carlos Martín, que pudo venir el verano pasado y de deslumbrante año en el Mirandés (15 goles), apunta a una cesión en Primera. Mientras, los tres que han estado esta temporada en el Zaragoza, Mouriño, Valera y Mollejo, regresan al Atlético y solo Mollejo, con un salario que ronda el millón de euros y del que habría que asumir una parte mayor que en este curso, tiene opciones de encadenar otra cesión, la tercera en su caso, si bien el entorno de Mouriño no descarta la opción del Zaragoza si avanza el verano y no hay un destino de Primera o en el extranjero (Portugal) para el central uruguayo.