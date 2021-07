No hay dos sin tres. Tras las presentaciones de Cristian Salvador y Marc Mateu, quien ha pasado hoy por las instalaciones de El Alcoraz para su presentación ha sido Enzo Lombardo.

El jugador francés aterriza en Huesca, ciudad de la que tiene buenas referencias. "Me han hablado muy bien de aquí. Este club me puede aportar mucho, es el mejor sitio al que podía ir y espero sacar un buen rendimiento. Es un club que me gusta mucho, ciudad pequeña y familiar y aquí me encuentro cómodo, cosa que necesitaba", ha explicado el galo en la rueda de prensa de su presentación.

Lombardo llega del Mallorca, en una temporada pasada en la que no pudo mostrar su mejor nivel alcanzado en el Racing de Santander debido a una lesión de ligamentos. No obstante, el francés cree estar recuperando su mejor forma. "Me encuentro mejor porque ya llevo casi un año. He trabajado muy duro para volver bien, aún no estoy al cien por cien pero espero estarlo en el primer partido de Liga. Espero jugarlo casi todo porque estoy aquí para aportar y ayudar al equipo", afirmó el nuevo jugador oscense.

Como futbolista, Enzo Lombardo se ha definido como un jugador de desborde, de uno contra uno, con último pase y asociativo con sus compañeros. ”Puedo jugar de mediapunta, extremo izquierda... en esas dos posiciones me encuentro mejor” apuntó. Lombardo finalizó con una declaración de intenciones: "Presión no tengo, mi objetivo es jugar en Primera División. Poco a poco tengo que conseguirlo”.

Rubén García acompaño al francés en su presentación. El director deportivo definió a Lombardo como un "jugadorazo, un futbolista diferencial y especial”, del que también ha destacado su desborde y atrevimiento en los últimos metros.