La SD Huesca sigue trabajando sin descanso de cara al inminente inicio de la nueva temporada. A tan solo diez días del encuentro contra el Eibar, que será el partido inaugural de la competición en Segunda División Nacho Ambriz tiene mañana la penúltima oportunidad para continuar ajustando detalles y afinando su sistema para llegar de la mejor manera posible a ese primer partido.

El conjunto oscense se enfrenta al recién ascendido Mallorca (19.00, Aragón TV). Tras un inicio titubeante de pretemporada, lógico por otro lado al llegar un entrenador nuevo, la SD Huesca llega con confianza tras vencer en los dos últimos encuentros. Ante la ya preocupante paralización del mercado de fichajes, se espera que el once que ponga en liza el mexicano Ambriz se parezca mucho al que debutará el día 13 contra el Eibar en El Alcoraz. El Mallorca será una buena piedra de toque para evaluar el verdadero nivel de los oscenses ya que el conjunto bermellón no ha perdido un solo encuentro de preparación este verano. El partido servirá para volver a ver a los únicos fichajes azulgranas hasta la fecha (Lombardo, Salvador y Mateu) que de momento no han podido cuajar grandes actuaciones.

Tras la finalización del entrenamiento, habló unos de los veteranos y líderes del equipo, David Ferreiro. El gallego destacó las ansias que tiene la plantilla de que llegue el momento de que comienza la competición oficial. "Estamos con muchas ganas. Aunque faltan fichajes y gente nueva que venga a ayudar, estamos preparados para el primer partido que sabemos que va a ser complicadísimo”, aseguró uno de los capitanes del equipo tras la última sesión de entrenamiento.

Preguntado por la labor del nuevo cuerpo técnico, Ferreiro aseguró que están «muy contentos» con su llegada y que «van a formar una gran familia». Por último, el centrocampista quiso lanzar un mensaje de optimismo a la afición. «Afrontamos en una temporada nueva, con ilusión y vamos a por todas. Hemos subido en los últimos años dos veces y vamos a por la tercera”, afirmó