El portero Álvaro Fernández está a un paso de ser traspasado al Brentford de la Premier League, por lo que pondrá fin en las próximas horas a su etapa como guardameta de la Sociedad Deportiva Huesca. El conjunto británico, que regresó a la máxima categoría de Inglaterra después de 74 años con una victoria contra el Arsenal el pasado viernes, pagará por la adquisición del riojano, ya que todavía tenía un año de contrato y una cláusula de rescisión de 10 millones de euros.

Álvaro era, junto a Javi Galán y Sandro, los jugadores con más cartel del conjunto azulgrana y no ocultó en ningún momento su deseo de continuar en Primera, ya que por su caché, rendimiento y juventud la Segunda División se le quedaba pequeña. Llegó al Huesca en el verano del 2019 procedente del AS Mónaco (aunque había estado cedido en el Extremadura) como una apuesta de presente y futuro y el tiempo le dio la razón a la entidad altoaragonesa, que va a amortizar económicamente la operación y también en lo deportivo, ya que ha sido un guardameta capital en el éxito del ascenso del Huesca y uno de los futbolistas más importantes en el año en Primera División pese a no conseguir la permanencia.

De hecho, la continuada presencia con la selección española sub-21, que le abrió la puerta de los Juegos Olímpicos de Tokio (en los que estuvo pero siendo suplente de Unai Simón), todavía han aumentado más su cartel durante el presente verano.

La marcha de Álvaro era un secreto a voces. Solo quedaba conocer el destino del meta riojano, ya que tanto el Huesca quería venderle para hacer caja como el propio jugador salir para no jugar en Segunda, un caso muy similar a los de Sandro, que ha acabado ampliando un año más su contrato con el Huesca y saliendo cedido al Getafe; o Javi Galán, que se marchó traspasado al Celta de Vigo.

La entidad altoaragonesa, con la continuidad de un meta de gran experiencia y nivel contrastado como Andrés Fernández (que fue decisivo en la segunda parte contra el Eibar), y la incorporación de Miguel San Román, del Atlético de Madrid, daba por cerrado el capítulo de la portería sin contar ya con Álvaro Fernández, del que se daba por supuesto que no iba a continuar.