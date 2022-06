La Sociedad Deportiva Huesca ya tiene nuevo entrenador y ha hecho oficial lo que era un secreto a voces en los últimos días, que José Ángel 'Cuco' Ziganda (Larrainzar, 1966) cogerá ese banquillo tras el acuerdo alcanzado con el club azulgrana durante las próximas dos temporadas. Con 20 años de experiencia en los banquillos, Ziganda liderará el proyecto de los oscenses en LaLiga SmartBank desde el curso 2022-2023. Casi 140 partidos dirigiendo en Primera División y otros tantos en Segunda avalan la experiencia del nuevo entrenador azulgrana.

Es una apuesta muy personal de Ángel Martín González, nuevo director deportivo de la entidad oscense, y la negociación se cerró el pasado fin de semana. El Huesca, para sustituir a Xisco Muñoz, quiso a Juan Carlos Carcedo, pero este se decidió por el Zaragoza y la llegada de Martín González supuso una primera apuesta no cerrada por José Luis Mendilibar para que desde la semana pasada Ziganda fuera el gran candidato. El entrenador se despidió la semana pasada del Oviedo tras temporadas en el club asturiano y ya por entonces la posibilidad de que fuera el nuevo técnico del Huesca era más que factible, aunque Ziganda no confirmó esa vía: "Siempre he dicho que iba a esperar a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos en Oviedo y, una vez se han sucedido, seguramente dé luz verde para con alguna de esas opciones”, se limitó a decir en su adiós.

Delantero de éxito con un largo historial en Primera División tanto en el Athletic Club como en CA Osasuna, donde colgó las botas en 2001, en Pamplona se incorporó poco después al cuerpo técnico de Javier Aguirre para iniciarse luego como primer entrenador en categorías inferiores de los rojillos. Su estreno en el banquillo con el primer equipo llegó en la 06/07 y alcanzó en el siguiente curso un hito histórico: disputar las semifinales de la Copa de la UEFA en 2008. Durante su periplo en El Sadar mantuvo a la entidad en la máxima categoría. Tras pasar por el Xerez de Primera firmó en 2011 por el Bilbao Athletic, filial de los leones. En seis temporadas en Lezama, la que había sido su casa como futbolista, 'Cuco' logró un histórico ascenso a Segunda División en 2015 y finalmente en 2017 se apostó por él para dirigir al primer equipo rojiblanco. Después de 54 partidos en el Athletic Club, en 2019 firmó por el Real Oviedo, donde ha dirigido las últimas dos temporadas y media. Este curso los ovetenses pelearon hasta la última jornada por el playoff de ascenso a LaLiga Santander, finalizando en séptima posición en la tabla.

"Los equipos de Ziganda practican un fútbol comprometido e intenso, con una idea de juego definida, pero amoldable a las características de sus jugadores y del rival. Defensor de la importancia del fútbol base como demuestra su trayectoria en los distintos clubes que ha entrenado, el nuevo técnico azulgrana comenzará desde ya a preparar el regreso de los altoaragoneses a la competición", asegura el Huesca en su comunicado.