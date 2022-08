El Huesca se encuentra ya en plena cuenta atrás para su debut en la nueva temporada. Abrirá el curso en Segunda División este viernes en casa del Levante y la cercanía de la cita despierta ilusión en los azulgranas. «Tenemos un inicio duro, pero estamos ilusionados. Hemos hecho un gran trabajo en pretemporada y hemos aprendido mucho. Tenemos las ideas del míster interiorizadas, así que estamos preparados», afirma Dani Escriche desde la concentración que el equipo está llevando a cabo en Valencia.

Escriche, además, se siente con confianza. «El míster me ha dado confianza, físicamente me encuentro muy bien y trabajo duro para llegar máximo nivel este viernes. Ya llevo cuatro años aquí y creo que los que llevamos más tiempo tenemos que dar un paso hacia delante y transmitir a los demás lo qué es el Huesca y qué quiere la afición», asegura, por lo que espera «un buen año, hacer buenos partidos, y tener esa progresión y continuidad que quizá me faltaban».

Sin embargo, el futbolista prefiere ir paso a paso y no pensar en grandes objetivos. «Creo que no es bueno, tenemos que ir partido a partido. Tenemos un primer encuentro duro, con un recién descendido, pero estamos preparados para ponérselo difícil», afirma a un día del debut.