La Copa del Rey: La SD Huesca, favorita en Torremolinos

La Sociedad Deportiva Huesca quiere confirmar su papel de claro favorito en la primera eliminatoria de la Copa del Rey que le medirá este mediodía al Juventud Torremolinos en terreno andaluz (12.00 horas, Aragón TV). El rival de los oscenses milita en Segunda RFEF y está en puestos de descenso con tan sólo un partido ganado esta temporada por lo que el conjunto altoaragonés no debería tener ningún problema para pasar a la siguiente eliminatoria.

Además los azulgranas están en con mucha moral por la buena trayectoria que lleva el equipo en la competición liguera. Para el partido de este domingo el técnico del equipo aragonés, José Angel Cuco Ziganda, hará jugar a todos los jugadores que no tienen protagonismo en la competición liguera o que salen de lesión como es el caso del extremo derecho Joaquín Muñoz, siendo totalmente nuevo el equipo para esta primera ronda de la Copa.

Es de esperar que el guardameta San Román, que no ha jugado ningún minuto en partido oficial, defienda la portería oscense. Igualmente se espera que los jugadores de la cantera dispongan de muchos minutos ya que ahora tienen poca relevancia en el equipo. La alineación probable del equipo oscense es la siguiente: San Román; Anglada, Jorge Pulido, Monzó, Vilarrasa; Soko, Tomeo, Sielva, Rico; Kanté y Kevin Carlos. Cuco Ziganda se llevó a 22 jugadores en un viaje que el equipo realizó ayer hasta Málaga.

«Son partidos bonitos para todo el mundo y tienen alicientes porque es competición oficial, desconectas y cambias el chip de la Liga que tan exigente es. Son partidos que se igualan mucho porque el rival juega en su campo con gente que aprieta. Además permite jugar a los que no tienen muchos minutos y que entrenan bien pero no caben en el once titular habitualmente», dijo Ziganda.

Sobre el Juventud Torremolinos indicó que respeta a todos los equipos y que sus jugadores saldrán muy motivados. «Ellos apretarán, darán el cien por cien y querrán hacer el partido del año y nosotros tendremos que igualarlos en eso. Luego la mayor calidad que tenemos debe ser superior porque somos un equipo de superior categoría y en circunstancias normales debemos imponernos, pero siempre hay alguna sorpresa y no nos podemos confiar», avisó.

El partido de Copa también le va a servir al técnico del Huesca para buscar cosas para seguir creciendo como él mismo ha insistido: «siempre buscamos cosas que podamos mejorar y además nosotros aún tenemos pocas cosas definidas y vamos encontrando siempre algo para ser mejores».

En el conjunto malagueño sueñan con dar la sorpresa y apelan al factor cancha. «Ahora mismo estamos muy ilusionados, esto para Torremolinos tiene que ser una fiesta y esperemos que el campo se llene, que venga bastante gente», señaló Javi López. «Queremos pasar la eliminatoria como sea. Está claro que va a ser un partido complicado, viene un rival de Segunda División. Son dos categoría por encima de nosotros y tienen muy buenos jugadores. Además es un equipo que ha estado en Primera hace poco y sabemos que lo bueno es que es a partido único y jugamos en casa», concluye.