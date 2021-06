Hace más de un año que nos acompaña y puede que en algunos ámbitos de la vida haya llegado para quedarse. La mascarilla, ese complemento pandémico que ya existe de todas las formas, tamaños y colores, es una de las medidas ante el coronavirus que más incomodan, sobre todo con la llegada de las altas temperaturas. Aunque parece que su uso, por lo menos al aire libre, tiene los días contados.

El Ministerio de Sanidad y Salud Pública trabajan desde hace días para hacer que en julio la obligatoriedad del uso de la mascarilla al aire libre siempre que no existan aglomeraciones, todo depende del ritmo de vacunación y de cómo esté la incidencia acumulada de la covid-19 (este lunes bajaba hasta cinco puntos).

Durante los últimos meses, varios países han ido flexibilizando ya el uso de las mascarillas como Australia, Israel, Polonia, Hungría o Israel. En Estados Unidos los vacunados con la pauta completa tampoco tienen que llevarla a excepción de estar en interior y en un sitio muy concurrido. En Reino Unido también se acabó con la obligatoriedad de usar mascarillas al aire libre el pasado 22 de abril.

¿Dónde dejarían de ser obligatorias las mascarillas?

Se prevé que lo primero es que dejen de ser obligatoria en espacios públicos al aire libre siempre que se puedan mantener las distancias de seguridad. No hay, de momento, ninguna previsión clara sobre el momento en el que se podrán dejar de utilizar en interiores.

¿Cuándo dejará de ser obligatoria?

El Ministerio de Sanidad considera que podría darse ya la "situación adecuada" para dejar de usar mascarilla en el exterior, un paso que "será pronto", aunque el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, no le ha puesto fecha.

"Si bien podría darse una situación adecuada para no usarla en exteriores, en los interiores es todavía probablemente muy necesario", afirmó Simón este lunes.

Simón hizo hincapié en que la retirada de medidas no farmacológicas debe ser progresiva, a medida que se logre una mayor inmunidad y "no radical". "No es a partir de hoy se puede, a partir de mañana, no", agregó el experto.

¿Será en toda España o por comunidades autónomas?

Los técnicos del Ministerio de Sanidad se decantan porque la medida se lleve a cabo al mismo tiempo en todo el territorio estatal. Esto, posiblemente, provoque que llegue más tarde de lo que podría ser para determinadas comunidades ya que hay grandes diferencias entre ellas. Ya no hay ninguna región en fase de riesgo extremo pero, según los indicadores del semáforo de Sanidad, comunidades como Madrid o Euskadi están en riesgo alto mientras que otras como Canarias están en la 'nueva normalidad'.