El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha admitido a trámite el recurso presentado hace dos semanas por la patronal hotelera Hosbec contra el pliego de condiciones del nuevo programa de vacaciones sociales de los jubilados (Imserso), con lo que suspende cautelarmente la tramitación y, por lo tanto, se confirma que los primeros jubilados no podrán comenzar a llegar en octubre, un nuevo palo para el propio sector. Los hoteleros rechazan el pliego de condiciones porque no ha tocado lo precios y, lo que es peor, ha dejado fuera a los hoteles de tres estrellas, el 70% de les establecimientos. La suspensión cautelar paraliza el plazo para la presentación de propuestas, pero suspende la tramitación hasta la resolución definitiva por el tribunal. Los hoteleros advierten que el programa no puede seguir adelante dejando fuera a los hoteles de tres estrellas y sin tocar los precios.

El propio TCARC dice, según recoger Hosteltur, que "el análisis de los motivos que fundamentan la interposición de los recursos pone de manifiesto que los perjuicios que podrían derivarse de la continuación por sus trámites del procedimiento de contratación, son de difícil o imposible reparación, por lo que procede suspender provisionalmente éste hasta el momento que se dicte la resolución del recurso". Al recurso de Hosbec se ha sumado también el de la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) contra los mismos pliegos.

Hosbec presentó el 23 de julio el recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales contra el pliego de condiciones del programa del Imserso, al detectar que el documento no incluye un estudio de costes, excluye "de facto" a los hoteles de 3 estrellas, y prorroga sin revisión los precios en un escenario de inflación y costes disparado, y marcado por la crisis del covid.

La patronal reacciona así ante los pliegos del Imserso publicados a principios de mes y presentaba el recurso pidiendo la nulidad de las actuaciones para subsanar defectos graves de estos pliegos que perjudican gravemente al sector hotelero.

"En los viajes del Imserso el alojamiento y la manutención que sirven los hoteles es el fundamental. Se podría poner en marcha un programa sin transporte, sin agencias, sin intermediarios, pero no sin los hoteles que alojen a los más de 800.000 viajeros que se prevén en este próximo invierno". Así se recoge, además, en la memoria explicativa de los pliegos, en la que se determina como pilar del programa el desarrollo del sector turístico, reduciendo la estacionalidad y, con ello, generando empleo y actividad económica durante la temporada baja de este sector, procurando así el mantenimiento del empleo y evitando la destrucción de contratos para el personal contratado por los establecimientos hoteleros.