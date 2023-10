Se echarán a las calles en Madrid, Valencia, Barcelona y Málaga a partir del 16 de octubre y durante toda la semana. No es la primera vez que lo hacen, pero sí la que más se están movilizando. Quieren que se les conozca. Que se sepa de sus problemas. Miles de sanitarios extranjeros están estancados en el trámite de homologación de su título de educación superior en España, un proceso "burocrático engorroso e ineficiente" que, en un plazo máximo de seis meses, debería otorgarles una credencial que les permita ejercer su carrera aquí, subrayan. Actualmente, más de 30.000 expedientes, "acumulan años sin ser procesados". Es el caso del de la pediatra Rami Ahmadi, tres años y medio esperando la homologación de su título tras estudiar en Estados Unidos. "Es realmente triste ser tratado así", se lamenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

El colectivo al que pertenece Ahmadi, unos 800 profesionales en Madrid, advierte: "Cada uno de estos expedientes representa una vida en pausa de médicos, odontólogos, enfermeros, terapeutas, dietistas, psicólogos que podrían ayudar a aliviar, entre otras cosas, "el terrible déficit de personal sanitario que España sufre en este momento". De la misma manera sucede con profesores, ingenieros, administradores y todo tipo de profesionales que han solicitado la equivalencia de sus títulos y a quienes, hoy en día, no se les reconocen sus títulos a nivel académico, explican los impulsores de esta iniciativa.

El trámite está tardando "más de 1, 2 y 3 años en muchos casos, condenando a una cantidad enorme de profesionales migrantes a vivir de trabajos poco calificados y mal remunerados"

Este trámite, se quejan, está tardando "más de 1, 2 y 3 años en muchos casos, condenando a una cantidad enorme de profesionales migrantes a vivir de trabajos poco calificados y mal remunerados, sin tener ni siquiera una idea de cuándo podrán resolver su situación y volver a ejercer sus carreras".

El nuevo real decreto

En octubre de 2022, el Gobierno modificaba el sistema de homologación de títulos universitarios para tratar de agilizar el proceso. El Consejo de Ministros aprobaba la actualización y modernización de los requisitos y procedimientos para las solicitudes de homologación y equivalencia de títulos extranjeros a través de un real decreto que pretendía modernizar las condiciones, los requisitos y los procedimientos para el reconocimiento de títulos universitarios obtenidos en sistemas educativos extranjeros.

Según informaba entonces el Ministerio de Universidades, el nuevo real decreto derogaba, ocho años después de su expedición, a otro anterior, de 2014, que resultaba ya "anacrónico e incapaz de responder a los importantes cambios demográficos, económicos y, por tanto, laborales de estos últimos años". Entonces, eran dos los procedimientos que constituían el grueso de las solicitudes de titulados extranjeros que cada año llegan a España: la homologación y la declaración de equivalencia de títulos extranjeros.

Con la nueva normativa, ambos procedimientos se caracterizarían por su eficiencia y agilidad, según señalaba Universidades. Para ello se les dotaba de un diseño organizativo más ágil, que supondría la simplificación de los trámites, acompañado del uso intensivo de tecnologías digitales. Ello facilitaría que el tiempo de resolución no supere los seis meses. Hasta entonces, se tardaba una media de dos años en homologar el título en España.

Plazos que se incumplen

Un año después, el colectivo de médicos que este lunes se manifestará en las calles -en Madrid, frente al Ministerio de Universidades, en la Castellana- denuncia que "se ha visto que nuevamente se están incumpliendo los plazos". El ministro en funciones de Universidades, Joan Subirats, y el secretario (en funciones) de Universidades, José Manuel Pingarrón, aseguran, "no han dispuesto los medios ni el personal suficientes para tramitar la creciente cantidad de solicitudes que cada vez se acumulan ante la falta de gestión".

El resultado, critican, "es un proceso abusivo en el que pasan dos años antes de que se registre una expediente, no hay forma de comunicarse con el ministerio, solicitan repetidamente los mismos documentos y hay que esperar años de silencio administrativo antes de recibir una respuesta".

"No hay forma de comunicarse con el ministerio, solicitan repetidamente los mismos documentos y hay que esperar años de silencio administrativo antes de recibir una respuesta", critican

Un atasco que, censuran, se produce en un momento en el que, en España, hay una notoria falta de médicos. Los profesionales extranjeros se ofrecen para aliviar "el terrible déficit de personal sanitario que sufre en este momento España", pero, en lugar de salvar y mejorar vidas, "tienen que trabajar en empleos poco cualificados". Así lo exponen en una petición de la plataforma change.org que actualmente ya tiene más de 3.000 firmas.

El pasado septiembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba la contratación de médicos extracomunitarios en Atención Primaria -con el correspondiente título en la especialidad requerida, expedida u homologada en España- sin requisito de nacionalidad y por un plazo de tres años. Una posibilidad que queda descartada para este grupo de profesionales que tienen sus títulos sin homologar.

La historia de Rami

Rami Ahmadi explica su caso. Estudió Pediatría en Estados Unidos, donde vivió muchos años. Llegó a España en noviembre de 2020, pero ya en mayo de ese año, desde Miami, había presentado todo su expediente en nuestro país, a donde llegó, dice, movida, por la inseguridad que sentía ante los episodios violentos que se vivían en los centros escolares de Estados Unidos. "Mandaba a mis hijas al colegio con el miedo de que, en cualquier momento, pudiera entrar alguien con armas. Los estudiantes tenían que hacer prácticas de cómo protegerse y eso para mí no es normal. Y no quise vivir en ese ambiente de tanta violencia", explica.

Su dominio del español le animó a viajar a España con su familia. "Cuando presenté los documentos en Miami me dijeron que los trámites se iba a demorar de seis a nueve meses. Me pareció aceptable. Ya aquí, supe que en realidad esa homologación duraba entre dos y tres años. La primera comunicación del Ministerio, fue dos años después de haber presentado los documentos. En ese tiempo, ni siquiera decirme que lo habían recibido. Dos años, para decirme que ya tenía un número de expediente. Pero, un año después, volvieron a pedirme los mismos documentos. Me dijeron que no había nadie trabajando en mi expediente", recuerda.

La salud pública

La pediatra, de 58 años, siempre ha trabajado en el ámbito de la salud pública. Llegar a España y quedarse de brazos cruzados, la hundió. "Para mí fue un shock, después de trabajar toda la vida, estar de ama de casa. Fue difícil. Cuando pasaron tres años, me dije: 'No, ya no puedo más'. Me puse a ver qué podía hacer porque me sentía muy impotente. Tuve la suerte de conocer a una pediatra, que me deja ir a su consulta un día a la semana. Empecé a hacer voluntariado, para mantenerme al día. Trabajo con Médicos del Mundo, con prostitutas, doy clases de castellano a refugiados... Sin el título no puedo ser ni auxiliar de enfermería. A estas alturas para mí es muy difícil volver a sacar, por ejemplo, un título de auxiliar, siendo ya pediatra", explica.

"No puedo ir ni para atrás, ni para adelante. Llevo esperando tres años y medio. No puedo darme por vencida ahora", señala esta médico de origen iraní

Un 60% de los expedientes de profesionales extranjeros en los que trabaja el Ministerio de Universidades, son del sector sanitario. Pero la médico dice que, la mayoría, trabajan en sectores que nada tienen que ver con lo suyo. Habla de colegas que están en limpieza doméstica, o en hostelería. "Los extranjeros no podemos hacer ningún trabajo sin la homologación de nuestro título", insiste. ¿Tiene esperanza de que su expediente se desatasque?. "¿Qué puedo hacer?. Estoy aquí, mis hijas van al colegio. No puedo ir ni para atrás, ni para adelante. Llevo esperando tres años y medio. No puedo darme por vencida ahora", responde esta médico de origen iraní.

"Es un sistema abusivo"

Pero, insiste, "es realmente triste ser tratado así. Es un sistema abusivo, y una falta de respeto hacia personas que hemos estudiado, que nos hemos formado", señala Rami Ahmadi. Ella es del "viejo decreto y cuando se habló de que se agilizarían los trámites -en octubre de 2022- parecía como una publicidad, porque no ha sido así", añade la impulsora de las manifestaciones que tendrán lugar en distintas ciudades españolas, de forma simultánea, a partir de este lunes.

"Ahora somos 800 sólo en el grupo de Madrid. Ha sido increíble porque por lo menos tenemos una forma de comunicarnos, de compartir historias e información. Quiero que, ahora que estamos unidos en esto, sigamos presionando. Al ministro de Universidades le diría que no tiene sentido. No se explica tanto retraso en revisar un expediente. Tiene que haber otros motivos, quizá que no quieren que los profesionales extranjeros trabajemos aquí. Si es así, que sean honestos y no nos digan que en seis meses van a solucionarlo", zanja.