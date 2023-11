De sobra es conocido que los alquileres están por las nubes, pero a veces incluso se traspasa cualquier línea roja. Se puede llegar a entender, dependiendo de las circunstancias del mercado, que un alquiler pueda estar a precio de oro, aunque no sea de recibo porque el derecho a una vivienda digna es fundamental.

Ahora bien, ya que se oferten zulos, trasteros y otro tipo de lugares que no son habitables, se pongan en alquiler y por si fuera poco a un precio desorbitado llega a ser un insulto.

El problema del precio de los alquileres es una realidad. Están por las nubes y cada vez la bola de nieve es más grande. Encontrar una habitación a precio razonable empieza a ser complicado en según qué zonas y tener una vivienda completa es misión imposible sin dejarte el sueldo del mes.

Es lo que ha ocurrido con un anuncio en Barcelona, ofertado en el portal especializado Idealista. Se trata de una especie de cuarto, aunque se dice en el anuncio que es un ático (seguro que sí...), que se encuentra en la azotea de un edificio.

Tiene 12 metros cuadrados, está en Travessera de les Corts, y tiene, según la oferta, muebles, un sofá cama, baño, cocina con nevera, vitro individual eléctrica y una pica para lavar los platos. Todo ello en 12 metros cuadrados en una azotea.

Como no puede ser de otro modo, mucha gente ha mostrado su indignación a través de las redes sociales: "En Barcelona ya se alquilan trasteros y salas de contadores como si fueran viviendas. Cuanto menor, mayor rentabilidad, que dicen los expertos", dice un internauta. Otro asegura que esta práctica no puede ser legal: "A un agujero de 12m2 no le pueden dar cédula de habitabilidad, y sin cédula no se puede alquilar".

Luego está el tema de las fotos para ofertar el anuncio, ya que aparte de la entrada a través de la azotea y de un plano, el resto de imágenes son de monumentos de Barcelona. Toda una maravilla por 650 euros al mes.

Aunque es un caso extremo, la situación está así de dramática en Barcelona o en Madrid. ¿Llegará algún día a pasar algo parecido en Zaragoza? Esperemos que no.