Algunas veces las empresas aprovechan el desconocimiento de la legislación laboral de sus trabajadores e incluso las posibles consecuencias de hacer lo contrario que ellas quieren para aprovecharse de los empleados.

Los trabajadores tienen derecho a no trabajar si se encuentran enfermos, si fallece algún familiar dependiendo del grado de parentesco, por mudanza y por hospitalización de familiares, entre otros supuestos.

Uno de los que más controversia genera y más disputas entre empleados y empresa es el asunto de los días que corresponden por hospitalización.

En un vídeo de Instagram, @un_tio_legal ha recordado lo que dice la legislación para que la empresa no te engañe. En lo primero en lo que incide es que los días que te pertenecen son laborables, ya que no tiene ningún tipo de sentido que no lo sean.

El motivo es que son permisos retribuidos, es decir, que son días que no se trabajan pero que te los tienen que pagar de igual modo. Por eso, no deben ser días no laborables, ya que esos no se trabajan ni se cobran.

El engaño de las empresas

También advierte de que las empresas tratan de engañar a los trabajadores y el argumento siempre suele ser el mismo: "Está en nuestro convenio colectivo". Se aprobó el permiso de cinco días de hospitalización para cuidado de familiares que hayan estado hospitalizados, pero suelen decir que o no está en el convenio o que pone que son tres días.

Y el aviso de un_tio_legal no puede ser más claro: "El estatuto de los trabajadores es la norma de mínimos y se tiene que aplicar siempre que sea más beneficioso". Y aunque no diga específicamente que deban ser laborables, varias sentencias del Tribunal Supremo lo avalan.

Ahora bien, también recuerda que si estás de vacaciones, por desgracia esos días no se pueden coger y se pierden porque ya no estás trabajando.