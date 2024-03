El Gobierno avanza para que la reforma legislativa sobre menores migrantes no acompañados llegue antes del verano

La propuesta de modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para desbloquear el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas avanza. Esta mañana, representantes del Gobierno y de las comunidades autónomas se han sentado en la segunda Conferencia Sectorial de la Inmigración de esta legislatura para abordar los pasos a seguir y poner fechas sobre la mesa. Si todo va según lo previsto, esta distribución podría ser obligatoria antes del verano, cuando se suele producir un repunte de llegadas de migrantes a las costas españolas.

Presidida por la ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz, el Gobierno ha trasladado un primer documento a las comunidades autónomas. También han estado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien ha insistido en que cualquier modificación legislativa tiene que tener idéntico consenso entre los grupos políticos al que ha habido en Canarias. Allí todos, excepto Vox, votaron a favor de este cambio en el Parlamento.

"Sí me preocupa que hemos escuchado a algunas consejeras de Derechos Sociales del Partido Popular que están saturados", ha señalado. Para él, esto es "algo contradictorio", cuando precisamente el cambio normativo es para que se haga una distribución de los menores no acompañados por todo el territorio nacional.

El caso de Canarias

La reunión llega después de que el pasado jueves el Gobierno central anunciase un acuerdo con el de Canarias para avanzar en el cumplimiento del pacto de investidura del PSOE con Coalición Canaria, que contemplaba legislar para que los menores extranjeros no acompañados no sean responsabilidad exclusiva de las comunidades a las que llegan. Ahora mismo, las islas tutelan a más de 5.000 menores no acompañados y lleva años reclamando una reforma legal que obligue al Estado y al resto de autonomías a compartir esa responsabilidad porque los mecanismos voluntarios de solidaridad no han funcionado. Por eso, su propuesta es que sean el 10% de los niños, niñas y adolescentes que llegan a la isla.

Imagen de la Conferencia Sectorial celebrada este 18 de marzo. / EFE

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno canario, Candelaria Delgado, ha explicado que el Gobierno les remitirá el texto a lo largo de esta semana para que puedan hacer sus aportaciones. Esperan, por eso, que en un plazo de una semana y media pudan tener un documento cerrado para que pase por el Congreso y el Senado cuanto antes. La idea es que esté aprobado antes del verano, momento en el que siempre hay un repunte de llegadas de migrantes a las islas por el buen tiempo.

"Lo que hay que garantizar es que podamos tener esa atención integral a los menores que establece la normativa. Con la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería podemos conseguir que no solo haya un reparto obligatorio entre todas las comunidades autónomas, con los criterios que aprobemos en la Conferencia Sectorial de Infancia y Familias entre todas las comunidades autónomas, y con la financiación suficiente para poder crear los recursos y dispositivos necesarios", ha asegurado.

Presupuestos

El tema de la financiación ha estado muy presente en la Conferencia, sobre todo para saber qué pasa el anuncio de la prórroga los presupuestos en este año 2024, una cuestión que ha preocupado tanto a Canarias como a la ciudad autónoma de Ceuta y otras comunidades autónomas,que están siendo receptoras de llegadas de migrantes.

Según Candelaria Delgado, la ministra de Inclusión les ha asegurado que habrá dinero, ya sea por modificaciones presupuestarias o por otras vías que permitan. "Eso nos alivia porque pensábamos que ese dinero que nos estaba llegando desde España para la atención a los migrantes en la comunidad autónoma se iba a ver cuestionada por esta prórroga.

No ha sido tan positiva la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila. Ella también se ha referido a la falta de Presupuestos Generales del Estado justo antes de la Conferencia, pero ha advertido que esto dejará "otra vez abandonadas en el requerimiento constante" de la financiación por parte del Gobierno de España" a las autonomías que están "atendiendo a millares de inmigrantes" en sus centros de acogida.

Fondo extraordinario

Sobre el anuncio del Ministerio de Juventud e Infancia de proponer el reparto de 30 millones de euros para el traslado solidario de menores inmigrantes no acompañados, la consejera madrileña ha recordado que ese es "prácticamente el dinero que se gasta Madrid en atender a estos menores", con lo cual, "se queda completamente insuficiente para toda España". Por su parte, tanto la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, como la de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia, Conchita Ruiz, han solicitado la creación de un fondo extraordinario para financiar el proceso de inclusión de los migrantes.

Ruiz ha matizado que este debe ser "acorde al incremento de población en riesgo de exclusión social que se está produciendo en nuestro territorio, para evitar posibles situaciones de calle y para que estas personas puedan recibir una correcta asistencia sanitaria, educativa y social".

Dávila también ha pedido al Gobierno que realice "controles específicos" desde Canarias o en Barajas a los menores que llegan a la península, con el fin de que los centros de menores "no estén en riesgo" y "no sean trasladados mayores de edad" a los mismos ni "dejarlas abandonadas a su suerte por las calles" y encontrarse con "situaciones realmente dramáticas".

La reunión de este martes ha tenido lugar después de que se haya registrado la llegada a España de un total de 14.035 desde enero hasta el 29 de febrero de este año, lo que supone un 353,6% más que en el mismo periodo de 2023 (3.094). Es el doble de personas de las que arribaron en los seis primeros meses del año pasado (7.213).

Reforma del Reglamento de Extranjería

Los representantes han indicado que en la próxima Comisión sectorial del 9 de abril abordarán también la reforma del Reglamento de Extranjería en cuestiones que tienen que ver con la agilización de los procedimientos. Por ejemplo, se van a simplificar las autorizaciones de estancia, de residencia, y de residencia y trabajo, así como los procedimientos administrativos y los requisitos para su tramitación. Por otro lado, también se va a desarrollar reglamentariamente la autorización de víctimas de violencia sexual y se va a acentuar la protección de los derechos de los migrantes contra la explotación laboral.

Por su parte, Saiz también ha anunciado que el Gobierno ofrecerá información sobre el desafío migratorio a las comunidades autónomas mensualmente, al principio de cada mes. "Es un camino iniciado y es una buena práctica porque indudablemente esos protocolos de intercambio de información lo que hacen es dar un mejor servicio y estar mejor preparados para atender el desafío", ha asegurado en declaraciones a los medios.