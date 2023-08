Natalia y Marisol, nombres ficticios que ocultan identidades reales, fueron estafadas por un hombre que las contactó por Facebook y les aseguró que necesitaba su ayuda para poder mudarse a España. A Natalia la convenció de que le iba a enviar sus pertenencias por correo y, falseando correos electrónicos de la empresa de transportes, de que debía pagar más de 10.000 euros para desbloquear el envío en la aduana con Portugal. A Marisol, en cambio, de que necesitaba que le abriese una cuenta bancaria en la que depositar sus ahorros para poder empezar de cero en el nuevo país. Una acabó perdiendo su dinero, la otra condenada en los tribunales por blanqueo de capitales.

Los delitos informáticos llevan años creciendo a la par que las nuevas tecnologías se vuelven una parte cada vez más imprescindible del día a día. Según el último Informe sobre la Cibercriminalidad en España publicado por el Ministerio del Interior, en 2021 se cometieron 305.477 delitos informáticos, un 6,1% más que el año anterior. De ellos, el 87,4% corresponden a fraudes informáticos y otro 5,7% a las amenazas y coacciones que reciben las víctimas por parte de los ciberestafadores.

De todos los delitos de los que se tienen constancia, sin embargo, solo uno de cada diez llegaron a esclarecerse y menos de un 5% tuvieron como consecuencia la detención de alguno de los responsables. Sin embargo, según ha podido comprobar este periódico, a los tribunales españoles sí que llegan, aunque sea con cuentagotas con respecto a los delitos que se producen, multitud de casos en los que se consigue detener y condenar a los defraudadores.

Facebook Marketplace, una oportunidad

Las posibilidades de ser estafado en estas redes sociales, además, no se reducen únicamente a solicitudes de amistad sospechosas en las que se fragua una relación ficticia entre el timador y la víctima, sino que hay vías mucho más directas de robar dinero.

Desde 2016, Facebook, que se calcula que tiene más de 2.200 millones de usuarios activos al mes y 21,1 millones de perfiles en España, tiene en marcha Marketplace, una funcionalidad de la red social más popular de la historia en la que sus usuarios pueden anunciar y comprar productos ofertados por ellos mismos. La diferencia con otras plataformas que ofrecen servicios parecidos, como pueden ser Ebay o Vinted, es que éstas ofrecen la posibilidad de intermediar de alguna forma en la transacción, algo de lo que la red de Meta, como muchas otras, se desentiende.

De esta forma, los usuarios que utilicen el Marketplace tienen la opción de llevar a cabo la compraventa de forma online, aunque por canales de pago ajenos a Facebook, o en persona, pero ambas opciones presentan sus riesgos.

En una sentencia del pasado 17 de mayo de 2023 de la Audiencia Provincial de Madrid se explica cómo Víctor, otro nombre ficticio, pretendía vender dos teléfonos móviles por 450 euros. Para ello quedó en la salida del metro de Buenos Aires con Clara, una mujer que, para demostrar que le había enviado el dinero, le enseñó un pantallazo con la transacción y se llevó los dispositivos.

Víctor no se enteró de que había sido estafado hasta que fue a comisaría y enseñó la imagen a los agentes de la policía, que le confirmaron lo sucedido. A pesar de que Clara no contestó a sus llamadas ni a sus mensajes, fue fácil identificarla y detenerla una vez denunciada, razón por la que ha acabado siendo condenada por un delito leve de estafa a devolver el dinero y a pagar una multa.

Algo similar le sucedió a José Luis, que pensó que había comprado una PlayStation 4 por 140 euros y, una vez que había hecho el pago tras comprobar que había un envío en marcha programado por RMW, vio cómo el vendedor retiraba el paquete y se quedaba con su dinero. Una vez que el estafador se enteró de que habían interpuesto una demanda contra él, devolvió el dinero, pero eso no le libró de ser condenado por un delito de estafa a pagar una multa de 360 euros.

Responsabilidad de Facebook

"Comprar a través de plataformas que no intermedian en el proceso de pago es exactamente igual que convenir una compraventa con alguien que te encuentras por la calle, no tienes ninguna seguridad de que te vaya a pagar ni de que si le compras algo lo que recibes va a ser lo que tú esperabas", explica a este periódico Carolina González, directora del departamento penal del despacho de abogados Ius+Aequitas. "Todo está en esos términos y condiciones que aceptamos y que no leemos".

De esta forma, Facebook no tiene ninguna responsabilidad ni obtiene una rentabilidad directa por lo que sucede dentro de Marketplace, explica la letrada, por lo que ni siquiera podría exigírsele una responsabilidad legal a la empresa si los productos allí ofertados son robados o falsos.

"Desde el momento en que ni el producto ni el dinero pasan por las manos de la empresa no se les puede exigir que den cuenta de ello, por lo que no solo hay que saber qué comprar y a quién, sino también dónde", recomienda González.