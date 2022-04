Tres responsables de talleres de Zaragoza se han sentado este viernes en un juicio en la Audiencia de Zaragoza acusados de, supuestamente, manipular el cuentakilómetros de vehículos de motor para reducir el kilometraje y obtener así un mayor beneficio en su reventa. Fiscalía y la acusación particular han solicitado un máximo de tres años de cárcel por la supuesta estafa.

Los miembros de la Guardia Civil que intervinieron en la operación, desarrollada en toda España, han señalado que en el caso de Zaragoza se manipularon, supuestamente, más de 150 vehículos. El caso se descubrió inicialmente en un taller de La Almunia de Doña Godina, de donde salían los hilos que llevaron a otras partes de la geografía, con un total de unos 100.000 vehículos con el kilometraje rebajado en todo el país.

"Multitud de empresas se dedicaban a esta manipulación", ha declarado un agente de la Benemérita que ha asegurado que había 1.100 vehículos manipulados. El número de garajes supuestamente implicados ascendería a más de medio centenar.

"Tenía el doble de kilómetros de los que marcaba"

"Desde que lo compré me empezó a dar problemas", ha declarado un perjudicado, residente en Albarracín. "Tengo aún el coche pero no lo uso porque me dejo tirado", ha explicado. "Pagué 4.250 euros por un coche que decían que tenía 150.000 kilómetros, pero en realidad tenía más del doble", ha continuado.

En un viaje que hizo a Marruecos, a la vuelta, en Almería, el coche sufrió una avería y no pudo seguir. "Iba con mi familia y llevaba a un niño de dos años", ha añadido. Su letrado, que pide más de 8.000 euros en concepto de indemnización, ha manifestado que en realidad el auto valía 700 euros.

Sin embargo, otro testigo ha asegurado que no tiene nada que reclamar dado que "el coche va bien". "Pagué 4.000 euros y los pagué porque me pareció bien, de hecho no me ha dado ningún problema", ha afirmado.

Un perito, mecánico de profesión, ha señalado que, en otro caso, reparó un vehículo por 1.290 euros para cambiar el turbo y que el coche "quedó perfecto".

Petición de las defensas

José Luis Melguizo, abogado de uno de los acusados, ha declarado que su cliente ha indemnizado a más de 40 perjudicados, debe ser absuelto de la indemnización y de la pena de tres años que pide la acusación particular, frente a los seis meses de Fiscalía.

Mariano Tafalla, letrado de otro imputado, ha pedido la absolución para su patrocinado alegando que no es el responsable de la estafa ni ha manipulado cuentakilómetros.

Finalmente, el abogado Mariano Bonías, en representación del tercer acusado, se ha mostrado conforme con lo solicitado por el ministerio público.