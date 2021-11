En los últimos días se han multiplicado las búsquedas de la población sobre la posibilidad de que haya un 'gran apagón'. De hecho, en lo que muchos expertos coinciden es en que no hay que pensar si llegará o no, sino cuándo se producirá, si bien otros consideran que es una posibilidad utópica y alarmista. Es lo que alertó el Gobierno de Austria, que puso fecha (menos de cinco años) y también indicó que "hay un riesgo muy real y muy serio". En definitiva, que poca broma con ello.

El motivo principal es que la población no es consciente de las consecuencias que tendría para las vidas, porque no habría electricidad para absolutamente nada, todos los sistemas caerían, el tráfico sería un caos, no se podría repostar, no se podría cocinar en muchos casos, la seguridad pública se vería más que comprometida y habría una gigante crisis en el comercio.

De todos modos, en Red Eléctrica ya han advertido de que no hay ningún indicio para la preocupación, pero aun así hay mucha gente que, por si acaso, está buscando qué se debería hacer y de qué habría que hacer acopio ante una eventual emergencia global de semejante calibre.

Comida y agua, básico

Hay que tener en cuenta que la nevera, el congelador, las placas de inducción o el microondas no se podrán usar, así como freidoras, sandwicheras o similares. En definitiva, solo podremos ingerir alimentos no perecederos, que no haga falta cocinarlos y calentarlos. También se recomienda tener agua embotellada suficiente y todo ello para un periodo de unos 15 días, según las autoridades austriacas.

Otro consejo, aunque este no es tan urgente, es tener el depósito de los vehículos lo más llenos posible ya que el suministro se cortará por completo y tampoco se podrá abastecer a la población, así que no podrás repostar.

Para la iluminación habrá que tirar de clásicos. Velas sobre todo, aunque también elementos que funcionen con baterías o leds podrán servir llegado el caso, pero contando que su duración es limitada. Por eso se aconseja tener baterías portátiles o pilas suficientes. Y también mecheros y cerillas para encender el fuego natural.

E imprescindible es poseer todo lo necesario para primeros auxilios y medicamentos por si hubiese algún percance, así que puede solucionar. Y mucho cuidado con aquellas personas que son enfermas crónicas y necesitan medicación.