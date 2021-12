Los bancos han aumentado las comisiones en los últimos tiempos. El escaso margen de maniobra que tienen las entidades financieras les ha obligado a buscar nichos de mercado y muchas de ellas han puesto su vista en las cuentas de ahorro. No son pocos los clientes bancarios que en los últimos meses han recibido llamadas de las entidades con las que trabajan alertándoles de que a partir de determinado mes iban a empezar a tener que pagar comisiones.

¿Cuáles son los bancos que siguen sin cobrar? Un estudio de helpmycash (una página web especializada) señala a unas pocas entidades como las únicas del mercado que actualmente no cobran ningún tipo de comisión. Una forma de ahorrar dinero sencilla y que puede llegar a los 240 euros por año. Parece que no es mucho, pero año a año...

Las cuentas bancarias que aparecen en el siguiente listado no cobran comisiones aunque el cliente no vincule sus ingresos, es decir, son cuentas sin comisiones y sin nómina, perfectas para aquellos clientes que pagan comisiones en su entidad bancaria por no poder cumplir los requisitos de su cuenta actual.

¿Cuáles son?

ING se hizo muy famosa en su día por pregonar a los cuatro vientos que no cobraba comisiones y sigue esa misma línea hoy en día. Es totalmente gratuito abrir una cuenta, incluso sin nómina, las tarjetas de crédito y débito son gratis y tampoco cobra por papeleo ni nada.

También está en el este grupo la cuenta clara de Abanca, que es totalmente online y sin comisiones y, además, te regala 150 euros si traes tu nómina. La tarjeta de débito es gratis y las transferencias llegan en el mismo día. La cuenta N26 es un poco más peculiar, ya que no tiene comisiones ni requisitos, tiene tarjeta de débito gratis y virtual con descuentos en compras, hasta 3 retiradas al mes gratis en la zona euro y seguridad alemana pero IBAN español.

Liberbank, como Abanca, regala 150 euros por traer la nómina, tiene tarjeta de débito gratis y no hay papeleos ni comisiones. Openbank es similar, aunque la tarjeta de débito es gratuita para el primer titular. Tiene descuentos con empresas como Telepizza y no tiene requisitos.

Por último queda el BBVA, que es 100% online y sin papeleo, que posee una red de cajeros enorme (4.500 en España) y cuenta sin comisiones, pero solo para nuevos clientes. Además, Tarjeta Aqua Débito gratis para hasta dos titulares; e Imagin, que también es gratis y sin requisitos y tiene otras ventajas. Queda un último caso, que es la cuenta No-Nómina al 5% TAE de Bankinter, que como siu nombre indica tiene un 5% TAE en el primer año, pero no tiene nómina ni permanencia y posee ventajas en tarjeta de crédito (sin gastos de emisión ni mantenimiento) y una gran red de cajeros.