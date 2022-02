Cuántas veces habrás visto cada día en las últimas semanas y en las redes sociales o en los grupos de Whatsapp un gráfico con 30 casillas y seis filas con colores grises, amarillos y verdes. Y quizá te hayas preguntado qué es, cómo funciona, quién está detrás, por qué es trending topic en Twitter todos los días y por qué tiene tanto éxito el Wordle, el que sin duda es el juego de moda.

De hecho, tal es su incidencia, que el prestigioso diario The New York Times acaba de comprar el Wordle y además sin especificar por cuánto en concreto, simplemente se ha limitado a decir que "por una cifra baja de siete dígitos". Es decir, más de un millón de dólares, que ya es.

La mecánica de juego

El porqué de su éxito radica en varios factores. El primero de ellos es la sencillez, lo que le permite llegar a todo el mundo. Por otra parte, supone un reto, pero no inasumible, por lo que combina facilidad y dificultad. El objetivo principal del juego es acertar la palabra diaria y solo hay un intento y solo se puede hacer una vez en las 24 horas naturales. Es decir, de 00.00 a 23.59. Entonces, nueva palabra.

Hay que decir que la palabra es la misma para todo el mundo y siempre tiene cinco letras, aunque hay versión del juego en inglés, que ya lleva más de 200 palabras, y en español, que no llegamos ni a la treintena.

Y antes de empezar te explica cómo va y es muy fácil. Hay que poner una palabra de cinco letras que esté recogida en el diccionario, lo que quiere decir que no vale poner letras al azar y sin sentido alguno. Entonces, cuando confirmes la palabra, cada letra se coloreará de un tono: si es gris, indica que esa letra no está en la palabra y queda descartada. Si es amarillo, esa letra está, pero no en dicha posición. Y si es verde, está y además en ese puesto.

Al haber seis filas significa que hay seis intentos para conseguirla y lo ideal es hacerlo lo antes posible, en el menor número pruebas y se pueden compartir muy fácilmente los resultados, que es una de las claves de su éxito.

Más claves

Pero no solo la mecánica y la posibilidad de compartir resultados son claves, ya que también hay otros factores que hacen que haya subido como la espuma.

Uno es que se trata de una sencilla web muy visual, sin publicidad ni anuncios, por lo que no es nada molesta para el usuario ni implica que se descargue una app. Y otro, muy importante, es que no es cargante. No te da tiempo a cansarte de él porque son solo unos minutos al día y un intento, una fórmula "heredada" de otros juegos con muchísimo tirón como el Candy Crush, que también tenía un número limitado de vidas.

Quién está detrás

El genio que ha inventado este juego se llama John Wardle (de ahí el nombre del juego), pero él ha hecho la versión con palabras en inglés. En español, la adaptación corre a cargo de Daniel Rodríguez.