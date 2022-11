Aún queda más de un mes para que se celebre el sorteo de la Lotería de Navidad, que se llevará a cabo el 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid. Unos pocos serán los afortunados que podrán seguirlo 'in situ', aunque millones de personas estarán pegadas al televisor desde todos los rincones de España. Este año se repartirán un total de 2.520 millones de euros en premios.

Hace unos meses que se pueden adquirir los números para el sorteo, y ya son muchos los que esperan ansiosos que la suerte les sonría. Todo el mundo sueña con El Gordo, que reparte 400.000 euros al décimo o 20.000 euros por cada euro apostado. Sin embargo, debes saber que la probabilidad de conseguir este premio es muy baja, del 0,001%.

Pero no te desmotives. Hay otros muchos premios que no reparten tanto dinero pero que podrían darte una alegría igual de grande.

Premios Lotería de Navidad

1º premio: 400.000 euros por décimo.

2º premio: 125.000 euros por décimo.

3º premio: 50.000 euros por décimo.

Dos 4º premios: 20.000 euros por décimo.

8 5º premios: 6.000 euros por décimo.

1.794 pedreas (todos los premios cantados como ¡Mil euros!): 100 euros por décimo.

Números anterior y posterior al 1º premio: 2.000 euros por décimo.

Números anterior y posterior al 2º premio: 1.250 euros por décimo.

Números anterior y posterior al 3º premio: 960 euros por décimo.

Centenas del 1º, 2º y 3º premio: 100 euros por décimo.

Centenas del 4º premio: 100 euros por décimo.

Dos últimas cifras del 1º, 2º y 3º premio: 100 euros por décimo.

Reintegro: 20 euros por décimo.

Qué terminaciones no han tocado nunca

Para aquellos supersticiosos puede que sea importante saber qué terminaciones no han salido nunca en El Gordo. Tanto para no comprarlas como para probar suerte esta vez y ver si este año es el agraciado. Aunque parezca extraño, durante los más de 200 años que se celebra, algunas terminaciones no han sido premiadas.

Según Loterías y Apuestas del Estado, las terminaciones que nunca han sido agraciadas con El Gordo son: 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82. Si hablamos de los millares, los poco agraciados han sido 27, 37, 39, 41, 44, 51, 62, 64 y del 66 al 84.

Con esta información, deberás de probar suerte y decidir qué terminación se ajusta más a ti. Pero debes de tener otro dato en cuenta. Y es que la terminación en 5 ha sido la que más veces ha sido premiada con El Gordo, hasta en 32 ocasiones.