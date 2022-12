First Dates regala cada semana a los espectadores momentos que dan para una novela. Algunas de las citas llegan a buen puerto, con participantes que tienen absolutos flechazos y se dan la oportunidad de conocerse mejor en una segunda cita. Al fin y al cabo, el objetivo del programa es encontrar el amor.

Sin embargo, en ciertas ocasiones, los encuentros dejan escenas realmente embarazosas, tanto que la incomodidad puede sentirse a través de de la pantalla. Esto es precisamente lo que le sucedió a Raquel, que había vuelto por segunda vez a First Dates dispuesta a enamorarse. En esta ocasión, el popular programa de Cuatro le tenía preparada una sorpresa: una cita de menú completo con tres chicos dispuestos a ganarse su corazón... a ritmo de bachata.

Malas experiencias en el pasado

La primera vez que Raquel acudió al restaurante más famoso de la televisión no salió bien parada. En esa experiencia, fue ella la que trató de conquistar a un soltero junto a otras dos chicas. La soltera no venía de experiencias amorosas agradables, según le confesó a Carlos Sobera. "Están todos chalados. En mi vida no hay término medio o te engañan, se obsesionan o hacen el ghosting este famoso… Lo he pasado fatal".

Raquel, que buscaba una pareja "súper cariñosa y detallista”, dispuesta a devolverle esa chispa de ilusión que necesitaba, tuvo la oportunidad de conocer a Álex, Dani y Fran, tres pretendientes con pretensiones muy distintas. Un variado surtido de encuentros que desembocó en un baile de bachata para terminar de romper el hielo... y disipar las dudas del soltero elegido.

Una bachata que terminó en huida

Y vaya que sí se disiparon. Después de que Fran desplegara sus 'particulares' movimientos le llegó el turno a Dani, un chico en busca de una mujer creyente. Y el asunto no pudo salir peor. Traicionado por los nervios, el hombre se quedó bloqueado en mitad de la sala y soltó a la joven ante las cámaras y la expectación de todos, regresando junto al resto de pretendientes.

"Me he quedado bloqueado. Tampoco sé bailar mucho", confesó el soltero ante las cámaras. Raquel no dudó en expresar su molestia, tachándole de "soso" y lanzándole algún que otro dardo: "O sea, ¿qué buscas? ¿Qué te coja y te haga bailar? Es que, si eres así, cómo vas a ser en casa".