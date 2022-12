De peticiones de mano y casamientos originales viene la semana. Después de que la que fuese concejala del Ayuntamiento de Zaragoza, Leticia Crespo, presentase su novela y le preparase una encerrona a su pareja para casarse en ese mismo instante en el consistorio, ahora se ha hecho viral otro vídeo relacionado con el amor.

En este caso es una petición de mano. Y es que en España otra cosa no, pero nos sobra creatividad. Siempre está el clásico arrodillamiento con un anillo con pedrusco en un sitio bonito y simbólico. Y eso por no hablar de Disneyland París, donde una pareja fue echada en pleno momento por un empleado por no respetar las normas, pero hacerlo en un Mercadona es pedir la mano a otro nivel.

Ahora bien, tiene su explicación. El novio quería sorprender a su pareja y el lugar en el que menos se podía esperar nada es un día cualquiera en su centro de trabajo habitual y ese no es otro que Mercadona.

Una grandísima emoción

Así que le preparó un espectáculo que sorprendió a los clientes del supermercado. Porque lo que menos te esperas cuando vas a hacer la compra es que empiece a sonar una tuna y veas una petición de mano.

nueva necesidad desbloqueada: que me pidan matrimonio en mercadona pic.twitter.com/HbwSlJ52Bd — Cooltura  (@coolturabasura) 12 de diciembre de 2022

El hombre llegó con su tuna y la cara de su futura esposa era todo un poema. Llegó, hincó la rodilla al suelo (como manda la tradición) y le enseñó un anillo. Tal era la emoción de la mujer que casi no le dio tiempo a decirle nada, ya que enseguida le levantó y le abrazó visiblemente emocionada tras decirle que sí sin pensarlo ni un segundo.

Alrededor se formó (no era para menos) un corrillo de clientes que se acercaron a contemplar la escena y, por supuesto, a gritar "¡que vivan los novios!" una vez ella dijo que sí. Una escena poco habitual en la zona de cosméticos.