Belén Esteban no tiene miedo a que Jesulín pueda hablar de su vida: "A mí me respalda lo más grande y familia de él también"

Belén Esteban ha presentado este jueves 25 de abril, en el Museo Chicote de Madrid, la nueva campaña de su gazpacho y salmorejo. Algo superespecial para la colaboradora de televisión que le hace estar "muy contenta". A pesar de las noticias que ha habido en los últimos meses sobre lo mal que iría su empresa 'Sabores la Esteban', a esta solo le molesta este tipo de informaciones "por los trabajadores, que pensarán 'me echan a la calle', solo por eso".

Tras haber comentado públicamente que envió a Casa Real su gazpacho, le hemos preguntado si supo finalmente si lo probaron o no y nos contestaba que "puede ser, no lo sé"... dejando claro que "me haría ilusión, pero igual la reina que una señora de su casa, lo que quiero es que la gente lo compre y le guste".

En cuanto a esta nueva etapa profesional en la que quedan días para que vuelva el nuevo 'Sálvame', Belén nos ha confesado que "estamos ilusionados, pero yo creo que este parón nos ha venido bien" porque ha podido "disfrutar de mí, de los míos, de muchas cosas".

Eso sí, lo que ha querido aclarar es que no va a dejar la televisión: "Yo no lo voy a dejar, vende más decir que Belén esta arruinada y sin trabajo, que a Belén le va bien la vida" y ha asegurado que "estoy feliz".

Repaso a la actualidad

La Esteban ha hecho un repaso de toda la actualidad mediática y, en cuanto a la polémica con las Campos, ha explicado que "Edmundo tenía que haber hablado cuando ella estaba viva, pero los tiene cuadrados porque los que hemos estado cerca sabemos todo".

Además, también ha desvelado que "a José, el hijo de Carmen Borrego, le tengo mucho cariño" y ha asegurado que "Carmen Borrego se ha portado muy bien" aunque "tampoco puedo estar totalmente de acuerdo con Carmen y Terelu, pero las quiero mucho".

Le hemos preguntado si le gustaría entrevistar en algún momento de su vida a la Reina Letizia y ni se lo ha pensado, ya que nos ha contestado que estaría "encantada, cuando ella quiera, yo valgo para todo". En cuanto a los temas que le gustaría hablar con ella, lo tiene claro: "Lo primero que cómo está, si es feliz, como ve España y... hablar de su día a día, si es duro, si es fácil, el cariño que ella se ha ganado de la gente".

También nos ha hablado de su ámbito más personal, sobre ese posible enlace matrimonial con su marido: "Dejadme tranquilita un poco, Miguel si quiere, pero yo estoy perezosa, pero este año no que tengo muchos proyectos".

Por último, le hemos preguntado por ese documental que estaría preparando Jesulín de Ubrique para hablar de su vida y Belén nos ha confesado que "me parece fenomenal, todo lo que yo he hablado... él se ha callado por algún motivo, pero que hable, le deseo lo mejor a todos, pero que hable". Eso sí, nos ha dejado claro que no tiene miedo ninguno a lo que pueda decir: "Yo estoy tiritando, no me ves cómo estoy" y le ha lanzado un mensaje muy revelador: "A mí me respalda lo más grande y familia de él también".