Isa Pantoja, destrozada y llorando por su preocupante estado de salud: "Me asfixio"

Lejos de pensar en su madre Isabel Pantoja en estos momentos en los que le envió un recado en su último concierto, Isa está centrada en el problema de salud que la tiene "desesperada" y por el que ha preocupado y mucho a sus seguidores en las últimas horas. Sin poder contener las lágrimas, la hermana de Kiko Rivera revelaba en redes sociales que sus problemas de asma no han mejorado y, a pesar de llevar varios días con medicación y con mascarilla, sigue quedándose sin aire a menudo y con una terrible sensación de asfixia que la llevó directamente a urgencias este lunes.

"Lo estoy pasando fatal. Estoy llorando de la desesperación porque veo que no mejoro, veo que me asfixio, que me quedo sin aire, me da miedo de verdad pasar esas crisis asmáticas que son lo peor del mundo, no sé qué hacer, estoy desesperada", se sinceraba en Instagram completamente rota.

Por suerte, ha mejorado tras su visita al hospital, como nos ha contado son una sonrisa con la que intenta poner al mal tiempo buena cara. "Estoy mejor, mejor. Fui a urgencias y luego fui al alergólogo porque me dieron cita justo ese día y me fui hasta Jerez para verla y bien. Ya me miró, me hizo las pruebas y todo y bien. Ya estoy más tranquila y me ha dado las cosas. Gracias", ha explicado, tranquilizando a sus seguidores horas después de tocar fondo.