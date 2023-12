La red social TikTok ha crecido un 21 por ciento durante 2023 y es ya con mucha diferencia la preferida entre los más jóvenes, mientras que Facebook se estanca y se consolida como la más madura y los usuarios de X (antes Twitter) han descendido en un 7 por ciento.

El buscador Google ha vuelto a encabezar la clasificación de las plataformas más utilizadas durante el año que termina, con unos 38,5 millones de usuarios únicos mensuales, seguido de Youtube, con 36 millones de usuarios mensuales, y de WhatsApp, con 34 millones, y entre los sitios de compras más recurrentes destacan Amazon y Aliexpress.

Los datos se ponen de relieve en un estudio sobre el uso de internet en España que ha dado hoy a conocer la plataforma Gfk Dam, especializada en el consumo digital, y según el cual las redes sociales más utilizadas son, por este orden, Facebook, WhatsApp, Instagram, X, Tik Tok y Linkedln.

Los usuarios de Facebook tienen mayoritariamente entre 45 y 64 años, mientras que Linkedln es la preferida de los "milenial" -nacidos en las dos últimas décadas del siglo XX- y Tik Tok es la favorita de la generación "Z" -las personas nacidas en el siglo XXI-.

Por géneros, Instagram es más utilizada por las mujeres y la red X por los hombres, según los datos de este estudio, que analiza por sectores el acceso a sitios web, y en el caso de las plataformas de viajes destacan las visitas a Booking.com (11,5 millones de usuarios mensuales), a Tripadvisor, Renfe, Airbnb y Skyscanner.

El listado de páginas y aplicaciones financieras lo ha liderado CaixaBank con más de 11 millones de usuarios únicos mensuales, seguido de BBVA, con casi 10 millones y medio; el Banco Santander, con más de 7 millones de usuarios; ING, con más de 6 millones; y Sabadell, con casi 4 millones.

Entre las páginas relacionadas con el estilo de vida, gastronomía o tendencias destaca en primera posición la web especializada en gastronomía "Directo al Paladar", con más de 6 millones de visitantes mensuales, seguida de la revista de actualidad, moda y belleza "¡Hola!", Vanitatis, Lecturas y Trendencias.

Y entre las páginas de restauración y de reparto, las más recurrentes son las de Burger King, Just Eat, McDonald's, Too Good to Go y Glovo, según los datos que ha dado hoy a conocer la citada empresa.