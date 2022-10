Treinta años después de su muerte, sale a la luz un tema inédito de Freddie Mercury. Esta joya la encontraron Brian May y Robert Taylor cuando buceaban en las grabaciones de "The miracle", el decimotercer álbum de estudio de Queen. La canción se llama "Face it alone". Y escuchar de nuevo la prodigiosa voz de Mercury, emociona. El tema dura cuatro minutos y tiene una tonalidad triste y solemne a la vez, y está cargado de una fuerza que sólo este genio sabía transmitir.