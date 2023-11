La muestra de CaixaForum incluye obras de algunos de los personajes o cómics más célebres como 'The Yellow Kid', de Richard Felton Outcault, 'Little Nemo in Slumberland', de Winsor McCay, 'Terry and the Pirates', de Milton Caniff, 'Tintín', de Hergé, 'Flash Gordon', de Alex Raymond, 'The Spirit', de Will Eisner, 'Sin City', de Frank Miller, 'The Amazing Spider-man', de John Romita, 'Watchmen', de Dave Gibbons y Alan Moore, 'Arzach', de Moebius, y 'Corto Maltés' de Hugo Pratt, entre otros.