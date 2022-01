Novak Djokovic llegaba al hotel de Melbourne donde pasará su cuarentena hasta el lunes, después de que no se le permitiese la entrada al país por no tener la vacuna contra el COVID-19. La ya no participación del serbio en el Open de Australia ha derivado en un conflicto diplomático de primer orden tras la negativa de las autoridades australianas a aceptar su entrada en el país.