El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha insistido en que el presidente del PP es una persona solvente y advierte que no va a cambiar de opinión porque ahora sea el líder de la oposición."Mis opiniones son mías", ha aclarado en relación a estas declaraciones y las críticas a las 'compañías' del PSOE durante esta legislatura. Asegura que "no hay guerra" y que cierra filas con su partido, pero eso no le llevará a "insultar, atacar o decir cosas " que no piensa. Así se ha expresado tras firmar un protocolo de colaboración con el Ministerio de Transportes y los ayuntamientos de Talavera de la Reina, Cazalegas y Pepino, en la provincia de Toledo.