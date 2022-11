El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha alertado de que aprecia "señales preocupantes" de que el PSOE está inmerso en "cálculos electorales" tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año que viene, a tenor de las últimas disputas en la coalición y con el "bloqueo" de iniciativas legislativas impulsadas por el espacio confederal. Durante una comparecencia de prensa en la Cámara Baja, el dirigente de la formación morada ha señalado que la situación de la Ley Trans y la de Familias son dos "ejemplos prominentes" de esa deriva en los socialistas, que se suma a otros conflictos como la propuesta de ampliación de cálculo de las pensiones desde el Ministerio de Seguridad Social, que rechazan de plano.

"El PSOE se equivocaría si pensara que el hecho de que no salgan leyes lideradas por Unidas Podemos tiene algún tipo de ventaja, porque en realidad es una desventaja para el conjunto de la ciudadanía y para el Gobierno de coalición", ha advertido. Echenique ha afeado además el argumento deslizado por el PSOE referido a que la necesidad de aportar más seguridad jurídica a la Ley Trans, que es un proyecto legislativo que emana del Consejo de Ministros, es decir, que el PSOE es coproponente tras intensa negociación y pasar por diversas fases consultivas. "A mí que el PSOE diga que una ley que tiene su firma no tiene seguridad jurídica me parece difícil de explicar. ¿Está el PSOE diciendo acaso que hacen leyes sin seguridad jurídica?", ha cuestionado para indicar que la respuesta es no y que su posición de proseguir en sus cambios a la ley responde a otros motivos ocultos.