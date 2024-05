El líder de Vox, Santiago Abascal, ha cargado duramente este miércoles contra Pedro Sánchez por sus recientes conflictos diplomáticos con Argentina e Israel, así como por la "victimización" en la que se ha refugiado en las últimas semanas.

"Quiero decirle que usted no es el Rey, y que su señora no es una institución del Estado. No es España y no le pertenecen las instituciones. La política exterior debe ser una política de Estado y no de familia, lo que ha hecho estos días" ha señalado.