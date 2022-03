El presidente de EEUU, Joe Biden, que se encuentra de visita oficial en Polonia para mostrar el apoyo de su país a Ucrania y Europa en la invasión perpetrada por Vladimir Putin, se ha mostrado muy contundente contra el presidente ruso, del que ha dicho que "no puede seguir en el poder". "Ucrania no será nunca una victoria para Rusia. Por la gente libre que se niega a vivir en un mundo de desesperanza y oscuridad. Tenemos un futuro diferente, más brillante, establecido en la democracia y los principios, la esperanza y la luz, en la decencia, la dignidad y la libertad de posibilidades. Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder", ha afirmado.