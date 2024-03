Víctor Fernández se ha emocionado en la rueda de prensa de presentación como nuevo entrenador del Real Zaragoza y ha tenido que abandonar durante unos minutos la comparecencia.

El entrenador aragonés ha acabado entre lágrimas tras contar que cuando ha llegado a la Ciudad Deportiva se encontraba nervioso y que casi no podía hablar con los jugadores y, al pensar en un mensaje a la afición del Real Zaragoza, no ha podido contenter la emoción y, tras decir que esperaba "no hacer el ridículo con vosotros (la prensa)", ha comenzado a llorar.

Después, le ha vuelto a suceder al hablar de su cuerpo técnico, en el que ve reflejado su zaragocismo y sus ganas de sacar el equipo adelante. Ahí se ha vuelto a quebrar entre el aplauso de la prensa, Cordero y Sanllehí.