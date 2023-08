Primera hora de la mañana y Juan Antonio, responsable de medio ambiente del ayuntamiento de Arafo, coordina a los voluntarios del grupo de pronto auxilio. Consolidar es hoy una parte importante del trabajo a llevar a cabo después de una noche que apuntaba muy complicada. "La noche ha ido mucho mejor de lo que esperábamos. Eso no quiere decir que podamos bajar la guardia", ha dicho el presidente canario, Fernando Clavijo. Por una vez desde que el incendio fue, ya se confirma, provocado, la meteorología ha ayudado al aumentar la humedad. Lo mejor, que no hay víctimas y que se han salvado todas las viviendas. Y los primeros desalojados podrían ir volviendo a sus casas. Serían los primeros que abandonaron sus casas. Entre los últimos desalojados, Inés, que tiene la suerte de contar con su autocaravana. Pero no sólo eso. Preparó su propio plan de evacuación después de ver lo que ocurrió con el volcán de La Palma. Un fenómeno que también llevó a reforzar otro plan, el de la evacuación de mascotas. Tacoronte ha previsto y dispuesto el espacio, para los animales y las personas. 1000 permanecen acogidas en alberges, polideportivos y escuelas. Todas preocupadas. Y todas atendidas, por trabajadores sociales, voluntarios e importante, psicólogos. Confiando en que no cambie el viento y el fuego se pueda ir extinguiendo.