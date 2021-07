Toca negociar. El grupo municipal de Vox en Zaragoza ha anunciado este miércoles que si la propuesta de PP y Cs no cambia votarán que no al expediente que recoge las partidas que se van a retirar del presupuesto de este año para hacer frente al agujero de 8,7 millones generado tras la liquidación de las cuentas de 2020. El motivo es sencillo: conservadores y liberales quieren declarar como “no disponibles”, es decir, que no se ejecutarán este ejercicio, cuantías que afectan a enmiendas introducidas en las cuentas por parte de la ultraderecha, como los 350.000 euros de la avenida Cataluña.

Relacionadas La izquierda acusa a Azcón de opaco al retirar partidas del presupuesto

“Nuestra intención es votar negativamente, pero estamos abiertos a negociar para poder apoyar parcialmente la declaración de no disponibilidad de alguna de las partidas que plantean”, ha dicho el portavoz de Vox, Julio Calvo, que no ha perdido la oportunidad de machacar de nuevo la agenda ideológica de la ultraderecha: “proponen que se queden sin ejecutar partidas como la operación asfalto y la avenida Cataluña, que son importantes y necesarias para la ciudad, mientras se mantiene el gasto en cooperación al desarrollo o se gasta dinero en cursos del plan de Igualdad sobre relajación corporal, mindfulness y política de género”.

Estos cursos, contra los que ya ha cargado en más de una ocasión Calvo, se imparten muchos en la casa de la mujer y son importantes para mejorar la sociabilidad y el autoestima de las mujeres maltratadas.

Vox ha pedido a Azcón recortar en cooperación al desarrollo y en los cursos de Igualdad

Más allá de estas cuestiones, fuentes del Gobierno de PP y Cs han asumido que no les queda otra que negociar, si bien, el plazo del que disponen es más bien corto. Será mañana jueves cuando se tenga que votar este expediente en el pleno y el debate viene precedido por el cabreo en la izquierda, a la que no ha sentado nada bien que el equipo de Azcón presentara antes ante la prensa que ante la oposición los recortes que pretende realizar para tapar el agujero en las cuentas.

Las partidas que se van a declarar como “no disponibles”, explica el equipo del alcalde, no se iban a poder ejecutar por plazo este año, y por eso se ha decidido prescindir de ellas, pero a PSOE, ZeC y Podemos no les vale la excusa. Desde Vox también han criticado los tiempos y el retraso para aprobar este expediente, dado que ya desde marzo el consistorio sabía que el remanente del año pasado era negativo, por lo que tenía que modificar el presupuesto para poder hacer frente a ese agujero.