Tras la insistencia de Vox, el equipo de Gobierno de Zaragoza, conformado por PP y Cs, ha aprobado este jueves, en sesión extraordinaria, que la calle Che Guevara se llame a partir de ahora Ana María Suárez (víctima zaragozana del atentado yihadista de Cambrils), y el parque homónimo lleve el nombre de la deportista paralímpica Teresa Perales.

Con este cambio en la denominación de estas dos vías públicas, situadas en el barrio del Actur, que se ha hecho público coincidiendo con el debate de una moción sobre Cuba, el equipo de Gobierno PP-Cs cumple con una exigencia reiterada de Vox desde su llegada a la corporación.

Asimismo, el equipo de gobierno ha dado luz verde a la resignificación de las calles Pedro Lázaro y Agustina Simón, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, aunque sigue sin cambiar el nombre a otras 12 vías franquistas.

El anuncio se ha producido en el transcurso del debate de una moción de PP y Cs para rechazar la represión del régimen cubano contra las manifestaciones de la sociedad civil y para defender una transición hacia la democracia liberal en la isla.

La iniciativa ha salido adelante con el voto de populares, naranjas y Vox, así como del PSOE en lo relativo a la preocupación por los derechos humanos en Cuba y a exigir la liberación de la corresponsal de ABC, Camila Acosta.

Debate sobre el régimen cubano

Durante el debate, el concejal de ZeC Alberto Cubero, también secretario general del PCE Aragón, ha defendido el régimen cubano como una demostración de que "otro mundo es posible" y ha puesto a la isla como ejemplo de país en el que no se desahucia porque los bancos no tienen más poder que el Gobierno, frente a la "dictadura del capital" de occidente. "Váyase a vivir a Cuba", ha respondido el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, a lo que ha añadido que "no de vacaciones" sino que "se queda a vivir allí" si de verdad cree que es un "paraíso comunista".

"Cuando pierda unos cuantos kilos, va a volver a España y se convencerá de que es el mejor país del mundo", ha añadido. Previamente, la portavoz popular, María Navarro, ha reiterado que "todos los que viven en países comunistas quieren salir de ellos" y que todo el que no defienda a ultranza los derechos humanos y la democracia no es un demócrata.

"Por mucho que ustedes no digan dictadura, hay una dictadura en Cuba", ha remarcado en respuesta a la izquierda la vicealcaldesa y portavoz de Cs, Sara Fernández, quien ha agregado que "se han quedado en el simbolismo y han cerrado los ojos a la realidad". Desde el PSOE, su portavoz, Lola Ranera, ha justificado su rechazo a la mayoría de los puntos de la moción porque "hay que ser respetuoso con el pueblo cubano", que está llevando a cabo su propia transición y, en consecuencia, hay que acompañarles y no usarles como "arma arrojadiza".

Por su parte, Amparo Bella (Podemos) ha instado a no entrar en el "uso partidista" de los derechos humanos que hace la "ultraderecha" y ha defendido la corrección de los déficit democráticos de Cuba como la única salida viable y pacífica al conflicto. "¡Qué fácil es ser comunista en un país libre y qué difícil es ser libre en un país comunista!", ha expresado el portavoz de Vox, Julio Calvo, quien ha asegurado que le avergüenza ver cómo los partidos españoles "de extrema izquierda" se posicionan a favor del régimen cubano.