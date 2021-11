El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha anunciado durante la sesión plenaria que instará al presidente de Aragón, Javier Lambán, a crear un grupo de trabajo para analizar las necesidades en materia de vivienda pública en la capital. Lo hará en la bilateral que se celebrará el próximo lunes y con el propósito de zanjar la polémica que ha surgido en relación al proyecto del Ejecutivo aragonés de reconvertir los cacahuetes de la Expo en vivienda.

Durante una moción presentada por Podemos en la que solicitaba que se modificase el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para adecuar los usos y que así sea legal construir pisos en unos edificios destinados a oficinas (que no ha salido aprobada), el alcalde ha asegurado que “lo más sensato” es que ambas instituciones se sienten a dialogar y tengan “la responsabilidad suficiente para solventar un problema como es el de la vivienda”.

Azcón ha criticado que Lambán, a día de hoy, todavía no le ha explicado qué es lo que quiere hacer en la Expo. “Nos merecemos el respeto de la DGA y que nos de a conocer el proyecto”, ha señalado el primer edil, que ha explicado que antes del debate sobre el estado de Zaragoza se preocupó de informar al presidente aragonés sobre sus anuncios algo que, ha dicho, no hizo Lambán. “Me hubiera gustado no enterarme a través del debate y que me hubiera contado el proyecto en las múltiples conversaciones que tenemos”, ha dicho el primer edil.

Tras varios días de polémica y de mensajes cruzados entre Lambán y Azcón a través de los medios de comunicación, el alcalde ha dicho que va a proponerle crear un grupo de trabajo para que, de forma conjunta, ambas instituciones alcancen un acuerdo sobre dónde se debe crear vivienda en la ciudad. “Hay un problema muy serio con la vivienda en este país y este asunto no debería ser un lodazal político. Deberíamos hacer un esfuerzo por llegar a acuerdos”, ha insistido el regidor.

Azcón ha señalado que el dinero con el que se financiará la rehabilitación de vivienda en la ciudad “viene de Europa, ni es del Gobierno de España, ni del de Aragón, es de Europa, de todos. Por eso es legítimo mantener un debate sobre dónde se requiere esa vivienda social en la ciudad”, ha precisado.