La ola de calor acelera los preparativos para abrir las piscinas en Zaragoza

Los termómetros rozarán este fin de semana los 40° centígrados en varios puntos de Aragón, una temperatura «totalmente inusual» para este mes del año, según afirman desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Y ante lo precipitado de la llegada del calor extremo, en Zaragoza ya hay piscinas que han adelantado su apertura para poder aliviar del sofoco a sus usuarios.

Es el caso, por ejemplo, del Stadium Casablanca y del Centro de Natación Helios, si bien en algunas piscinas de comunidades de vecinos también han adelantado la apertura de los vasos de agua. No obstante, no se trata de un hecho generalizado, según explica el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, Miguel Ruiz Lizondo. «El calor se ha adelantado pero muchas comunidades no pueden abrir todavía sus piscinas porque eso requiere unos preparativos. Hay que vaciarlas primero, limpiarlas, reparar las fugas, pintarlas si es necesario... No da tiempo a abrirlas este fin de semana ya», explica.

Las prisas que se ha dado el calor extremo este año han cogido a muchas comunidades desprevenidas, si bien parece que el aumento de los costes de la energía no va a impedir que todas las fincas con piscina abran sus instalaciones. «De momento nadie nos ha notificado que no vayan a abrir», cuenta Lizondo.

Pero aunque haya muchos zaragozanos que vayan a tener que esperar para darse un baño en su comunidad, hay vecinos con suerte que ya han recibido notificaciones de parte de sus administradores informando sobre la apertura de los vasos de agua.

Pero los que no formen parte de este club de privilegiados podrán optar, siempre que sean socios, por las piscinas de los clubs deportivos.

Apertura anticipada

El Stadium Casablanca, que cuenta con 10.000 abonados, será uno de los clubs que antes abra sus piscinas de verano, y eso que todavía queda un mes para que se inicie de forma oficial la temporada estival. En un comunicado, informan que «ante la ola de calor prevista para este fin de semana», han decidido adelantar la apertura de sus instalaciones al aire libre.

En concreto abrirán dos de sus piscinas exteriores, lo mismo que va a hacer, también de forma extraordinaria, el Centro de Natación Helios. En su perfil de Facebook explican que están trabajando de forma «excepcional» para poder abrir dos de sus vasos al aire libre ya este fin de semana, a pesar de que la fecha oficial del inicio de la temporada, cuando se abrirán el resto de instalaciones al aire libre, se mantiene para el 28 de mayo.

¿A qué se debe este episodio de calor extremo?

Y es que esta ola de calor, a pesar de que se venía anunciando desde hace algunos días, ha cogido a contra pie a muchos aragoneses. Después de un mes de abril en el que hubo que esperar mucho para poder quedarse en manga corta, mayo ha llegado con una subida de los termómetros nunca registrada para estas fechas.

«En los últimos años los episodios de calor como este se daban cada vez más en junio y septiembre, pero en mayo nunca. No es normal, que se ahora es lo que lo supone una excepcionalidad», explica el delegado territorial en Aragón de la Aemet, Rafael Requena.

Pero, ¿a qué se debe este «inusual» episodio de calor ? «No hay ninguna duda. Una ola de calor como esta y a mediados de mayo está directamente relacionada con el cambio climático. Cada vez es más frecuente que se den estos fenómenos extremos que, aunque podrían darse sin el cambio climático, hay más probabilidades que ocurran con cambio climático. En este caso la relación es clara», explica Requena.

El calor que se vive ya estos días en Aragón está provocado por una masa de aire del desierto del Sáhara que también traerá polvo. Este fenómeno va a provocar que, con toda probabilidad, Zaragoza pulverice su récord de temperatura alcanzada en un mes de mayo.

Noches tropicales

En la capital aragonesa, hasta ahora para estas fechas, jamás se habían superado los 36,5 grados centígrados de máxima, una cifra que se superará «seguro» durante este fin de semana.

En el caso de Huesca y Teruel hay más dudas. En ambas capitales, las temperaturas máximas para un mes de mayo son 35,1 grados y 35,8, respectivamente. «En este caso no está tan claro que se vayan a superar», dice Requena.

Las temperaturas mínimas también pueden ser este fin de semana más altas que nunca para esta época del año. En la capital aragonesa, el récord está en 20 grados centígrados, un dato que se acerca a la categoría de noche tropical. Así que aquellos que puedan, que aprovechen a remojarse durante el día en sus piscinas. Y los que no deberán esperar hasta el martes, cuando se espera que termine este episodio de calor extremo.